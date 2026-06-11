राज्य चुनें
Lucknow : उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा-2025 का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने वाले एक टेलीग्राम चैनल संचालक को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर फर्जी संदेश प्रसारित कर परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था. पुलिस ने उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया है.
कैसे सामने आया मामला
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सतर्कता इकाई को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान टेलीग्राम पर संचालित ‘EXAM PAPER WALLAH’ नामक चैनल की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. चैनल पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने से संबंधित संदेश लगातार प्रसारित किए जा रहे थे, जिससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 अप्रैल 2026 को हुसैनगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), आईटी एक्ट तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.
आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस
मध्य जोन की सर्विलांस टीम और हुसैनगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. जांच में आरोपी की पहचान 27 वर्षीय प्रकाश मिश्रा निवासी मोहन गार्डन, नई दिल्ली के रूप में हुई.
पुलिस टीम ने 10 जून की रात दिल्ली स्थित उसके घर पर कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को ट्रांजिट प्रक्रिया पूरी करने के बाद लखनऊ लाया गया, जहां उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
नेटवर्क और आर्थिक लेनदेन की जांच जारी
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा कर अभ्यर्थियों से संपर्क साध रहा था. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि उसने कितने लोगों को अपने झांसे में लिया और क्या किसी अभ्यर्थी से धनराशि की वसूली भी की गई थी.
पुलिस ने बताया कि इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है ताकि इस तरह की गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर कार्रवाई की जा सके.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.