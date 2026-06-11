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टेलीग्राम चैनल पर UP होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर! अभ्यर्थियों को झांसा देकर गुमराह करने वाला दिल्ली में गिरफ्तार

UP Home Guard Bharti: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है. यह सफलता हुसैनगंज पुलिस और मध्य जोन सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हासिल हुई है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 11, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:01 PM IST
टेलीग्राम चैनल पर UP होमगार्ड भर्ती परीक्षा का पेपर! अभ्यर्थियों को झांसा देकर गुमराह करने वाला दिल्ली में गिरफ्तार

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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