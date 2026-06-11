कैसे सामने आया मामला

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सतर्कता इकाई को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान टेलीग्राम पर संचालित ‘EXAM PAPER WALLAH’ नामक चैनल की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. चैनल पर होमगार्ड भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने से संबंधित संदेश लगातार प्रसारित किए जा रहे थे, जिससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी.