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उन्नाव में हेड मास्टर की दबंगई: 'गुड मॉर्निंग' न कहने पर बच्चों की पिटाई, करवाता था टॉयलेट साफ; वीडियो वायरल होने पर हड़कंप

Unnao School News: उन्नाव के पुरवा तहसील के मदारपुर जूनियर स्कूल के हेड मास्टर पर संगीन आरोप लगे हैं. आरोप है कि गुड मॉर्निंग नहीं बोलने और गाड़ी नहीं धोने पर हेड मास्टर ने स्कूली बच्चों की बेरहमी से पिटाई की. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 10, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:00 AM IST
उन्नाव में हेड मास्टर की दबंगई: 'गुड मॉर्निंग' न कहने पर बच्चों की पिटाई, करवाता था टॉयलेट साफ; वीडियो वायरल होने पर हड़कंप
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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गुड मॉर्निंग न कहने पर बच्चों की पिटाई, हेडमास्टर करवाता था टॉयलेट साफ; शिकायत दर्ज
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