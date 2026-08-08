मैनपुरी में ज़हर परोसने की साज़िश! अवैध आटा मिल पर छापा, 2,150 किलो टैल्कम पाउडर मिलने से हड़कंप

अमरोहा जनपद के ढबारसी क्षेत्र में में खाद्य विभाग के छापे में 360 लीटर दूध और 250 किलो पनीर नष्ट

अमरोहा जनपद के ढबारसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 लीटर संदिग्ध दूध और 250 किलो पनीर की खेप को मौके पर ही नष्ट करा दिया. विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया. अभियान के दौरान टीम ने कई डेयरी प्रतिष्ठानों और खाद्य पदार्थों की जांच की. जांच में दूध और पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध मिलने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी खेप को नष्ट कराया. साथ ही जांच के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र कर प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं.अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जिले में यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.