मैनपुरी में ज़हर परोसने की साज़िश! अवैध आटा मिल पर छापा, 2,150 किलो टैल्कम पाउडर मिलने से हड़कंप

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मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के ज्योति खुडिया इलाके में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने एक अवैध आटा फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की है. इस दौरान मौके से भारी मात्रा में ऐसा केमिकल और पाउडर बरामद हुआ, जिसने अधिकारियों के भी होश उड़ाकर रख दिए. पढ़िए खबर...
आटे में मिलावट के लिए रखा था 2,150 किलो टैल्कम पाउडर
छापेमारी की कार्रवाई के दौरान टीम को फैक्ट्री से कुल 43 बोरियों में भरा लगभग 2,150 किलोग्राम टैल्कम पाउडर (कॉस्मेटिक पाउडर) मिला है. विभाग को आशंका है कि इस टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल आटे में मिलावट करने और उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए किया जा रहा था.
बिना लाइसेंस चल रही थी फैक्ट्री, तुरंत कराया गया बंद
खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्वेता सैनी कहती हैं, "खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त और मैनपुरी के ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करते हुए, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने आटे की एक मिल पर छापेमारी की. मिल संचालक कोई भी लाइसेंस नहीं दिखा सका, जिससे पता चला कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी. नतीजतन, फैक्ट्री को तुरंत बंद कर दिया गया. मौके पर बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान ज़ब्त किया गया, जिसमें आटे में मिलाने के लिए रखा गया 43 बोरी टैल्कम पाउडर भी शामिल था. मिलावट के सामान के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और मिल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"
सैंपल लैब भेजे गए, मिल मालिक पर कसता शिकंजा
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से बरामद आटा और मिलावट के लिए रखे गए टैल्कम पाउडर के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला (लैब) भेज दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मिल मालिक के खिलाफ सख्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अमरोहा जनपद के ढबारसी क्षेत्र में में खाद्य विभाग के छापे में 360 लीटर दूध और 250 किलो पनीर नष्ट
अमरोहा जनपद के ढबारसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 लीटर संदिग्ध दूध और 250 किलो पनीर की खेप को मौके पर ही नष्ट करा दिया. विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया. अभियान के दौरान टीम ने कई डेयरी प्रतिष्ठानों और खाद्य पदार्थों की जांच की. जांच में दूध और पनीर की गुणवत्ता संदिग्ध मिलने पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी खेप को नष्ट कराया. साथ ही जांच के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्र कर प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं.अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जिले में यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
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