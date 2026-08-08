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मैनपुरी में ज़हर परोसने की साज़िश! अवैध आटा मिल पर छापा, 2,150 किलो टैल्कम पाउडर मिलने से हड़कंप

Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी में एक अवैध आटा फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां गेहूं के आटे में टेलकम पाउडर मिलाया जा रहा था. इस फैक्ट्री से 43 बोरियां में भरा टेलकम पाउडर और 2,150 किलो मिलावटी आटा जब्त किया गया.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 08, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:17 AM IST
मैनपुरी में ज़हर परोसने की साज़िश! अवैध आटा मिल पर छापा, 2,150 किलो टैल्कम पाउडर मिलने से हड़कंप
Image Credit: mainpuri News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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