Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3037976
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Lucknow News: यूपी के डिप्टी CM के आवास से युवक गिरफ्तार, दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा था ठग

Fake representative arrested Lucknow: यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताकर अंदर घुसा था. पढ़िए खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 12, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक फर्जी युवक को गिरफ्तार किया गया है. मिली  जानकारी के मुताबिक, युवक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम पर फ्रॉड कर रहा था. ये युवक नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है. गौतम पल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. जानते हैं इस चौंका देने वाली घटना के बारे में..

कैसे गिरफ्त में आया आरोपी फ्रॉड?
गुरुवार को डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर एक युवक शिष्टाचार भेंट के नाम पर पहुंचा था. उसने खुद को बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताया था.  उसने दावा किया था कि वह वीरेंद्र सचदेवा के प्रतिनिधि के तौर पर उपमुख्यमंत्री से मिलने यहाँ आया है.  युवक के इस दावे को लेकर  उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और सतर्कता टीम को उसके दावों पर शक हुआ. सतर्कता टीम ने आरोपी के व्यवहार और दस्तावेजों पर संदेह होने पर फौरन जांच की और फर्जीवाड़े की अंदेशा होते ही उसे हिरासत में ले लिया.

कई जगह पर कर चुका है धोखाधड़ी
प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी अब तक नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे कई जिलों में लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है.  धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक की पहचान दशरथ पाल पुत्र कुंवर पाल, निवासी घोड़ी बछेड़ा के रूप में कई गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दी जानकारी
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस घटना की जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दी. मिली जानकारी के मुताबिक तीन और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के बाद उनकी किसी भी तरह की संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. डिप्टी सीएम  केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कहा कि सरकार या संगठन की छवि खराब करने, जनता को भ्रमित करने और धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाएगा. ऐसे तत्वों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी. 

Bulandshahr News: दूल्हे ने ठुकराए सामने आए 51 लाख रुपये, चांदी का एक सिक्का लेकर रचाई शादी
 

 

TAGS

Lucknow newsUP News

Trending news

Lucknow news
UP के डिप्टी CM के घर से युवक अरेस्ट, दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा ठग
Bulandsehar News
Bulandshahr: दूल्हे ने ठुकराए सामने आए 51 लाख रुपये, चांदी का सिक्का लेकर रचाई शादी
Uttarakhand Cold Wave Alert
मौसम के ट्रिपल अटैक से कांपेगा उत्तराखंड, बारिश-बर्फबारी से अगले दो दिन बहुत कठिन
UP BJP president
UP BJP प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की डेट का ऐलान, जानें किसके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा
New year 2026
क्रिसमस और नए साल पर बंद रहेंगी शराब की दुकानें, जानें आबकारी विभाग का पिछला आदेश
Kushinagar News
'SIR' ने 45 साल बाद अपनों से मिलाया! परिजनों को देख आंखों से ढलके आंसू, पढ़ें कहानी
Gorakhpur News
डॉक्टर की पढ़ाई फ्री में नहीं होती…गर्भवती महिला से चिकित्सक ने मांगे 500 रुपये
SIR in Uttar Pradesh
SIR के बोझ से गई आंगनवाड़ी कार्यकत्री की जान! ड्यूटी के दौरान हार्टअटैक से मौत
Ayodhya Weather
ठंड से कांपे अयोध्यावासी! पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम
Bahraich Ramgopal Mishra Murder Case
रामगोपाल हत्याकांड में 13 महीने बाद इंसाफ, 13 प्वाइंट में समझिये पूरी कहानी