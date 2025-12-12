Lucknow News: यूपी के डिप्टी CM के आवास से युवक गिरफ्तार, दिल्ली BJP अध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर पहुंचा था ठग

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास से एक फर्जी युवक को गिरफ्तार किया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक, युवक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नाम पर फ्रॉड कर रहा था. ये युवक नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है. गौतम पल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. जानते हैं इस चौंका देने वाली घटना के बारे में..

कैसे गिरफ्त में आया आरोपी फ्रॉड?

गुरुवार को डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर एक युवक शिष्टाचार भेंट के नाम पर पहुंचा था. उसने खुद को बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताया था. उसने दावा किया था कि वह वीरेंद्र सचदेवा के प्रतिनिधि के तौर पर उपमुख्यमंत्री से मिलने यहाँ आया है. युवक के इस दावे को लेकर उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और सतर्कता टीम को उसके दावों पर शक हुआ. सतर्कता टीम ने आरोपी के व्यवहार और दस्तावेजों पर संदेह होने पर फौरन जांच की और फर्जीवाड़े की अंदेशा होते ही उसे हिरासत में ले लिया.

कई जगह पर कर चुका है धोखाधड़ी

प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी अब तक नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे कई जिलों में लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है. धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक की पहचान दशरथ पाल पुत्र कुंवर पाल, निवासी घोड़ी बछेड़ा के रूप में कई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दी जानकारी

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस घटना की जानकारी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दी. मिली जानकारी के मुताबिक तीन और लोगों को भी हिरासत में लिया गया था. पूछताछ के बाद उनकी किसी भी तरह की संलिप्तता नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कहा कि सरकार या संगठन की छवि खराब करने, जनता को भ्रमित करने और धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाएगा. ऐसे तत्वों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी.

Bulandshahr News: दूल्हे ने ठुकराए सामने आए 51 लाख रुपये, चांदी का एक सिक्का लेकर रचाई शादी

