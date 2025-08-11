Chandauli News: मेरी पत्नी घर पर बाहरी आदमी बुलाती है... फिर शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, वायरल वीडियो देख खड़े हो गए लोगों के रोंगटे!

Chandauli News/संतोष जायसवाल: उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर पत्नी से परेशान एक शख्स ने गोली मारकर की आत्महत्या कर लिया. आत्महत्या करने से पहले मृतक वीडियो बनाकर वायरल किया. जिससे पत्नी पर आरोप लगाया कि वह बाहरी आदमी बुलाकर घर पर रख रही है.

कहां का है मामला?

दरअसल, ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर गांव की बताई जा रही है. जहां पर 45 वर्षीय मनोज कुमार ने पारिवारिक कलह के कारण खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया. वहीं इस घटना के बाद मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. बताया जा रहा है कि मृतक दो बेटियों का पिता भी था.

सुसाइड करने के पीछे की क्या है वजह?

आत्महत्या करने से पहले मनोज ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसमें मनोज ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी घर पर बाहरी व्यक्तियों को बुलाकर रखती है. कई बार मना करने पर भी बात नहीं मानी. मृतक अपने ससुर घूरन प्रसाद का नाम लेते हुए कहा कि उनकी बेटी जहां भी जाती है, वहां अशांति फैल जाती है. मनोज ने यह भी दावा किया कि पत्नी की वजह से उनकी अपनी बेटियां भी उनसे नाराज होकर उनके खिलाफ हो गईं.

पुलिस का बयान

एडिशनल एसपी अन्नत चंद्रशेखर ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. फिलहाल ये मामला चर्चाओं का विषय बन हुआ है.

