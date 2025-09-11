जमीन विवाद में बाप को मार डाला! औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता पर चढ़ाई कार
जमीन विवाद में बाप को मार डाला! औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता पर चढ़ाई कार

Auraiya News: यूपी के औरैया जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां कलयुगी बेटे ने अपने पिता की कार से कुचल कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:52 PM IST
Auraiya Crime News
Auraiya Crime News

Auraiya Crime News: /गौरव श्रीवास्तव: यूपी के औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां कलयुगी बेटे से अपने ही पिता को कार से कुचल कर हत्या कर दी. मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी बेटे हो हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

अयाना थाना इलाके का मामला
घटना के संबंध में बता दें कि अयाना थाना क्षेत्र अयाना निवासी पूर्व सैनिक रमेश चंद्र पाल उम्र 85 वर्ष ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी माया देवी के दो बेटे हैं. वहीं माया देवी की मौत के बाद रमेश ने दूसरी शादी सियादेवी से की उनके तीन पुत्र पदम,विजय और शिव विजय है. मृतक रमेश सिंह ने अपनी पैतृक जमीन का बंटवारा दोनों पत्नियों के बच्चों में कर दिया.

कार से मारी टक्कर, मौके से फरार
लेकिन दूसरी पत्नी के बड़े पुत्र पदम सिंह संपति में अधिक हिस्सा और पेंशन में हिस्से को लेकर लगातार विवाद करता रहता था. कल यानी 10 सितम्बर के शाम को रमेश तालाब किनारे टहलने गए थे. तभी पदम ने इको कार से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और पदम कार छोड़ कर भाग गया. 

इलाज के लिए अस्पताल ले गए परिजन, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत
परिजन रमेश को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद् ले गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन की शिकायत पर अयाना थाना में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत मिलकर पूछताछ जारी है.

