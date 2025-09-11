जमीन विवाद में बाप को मार डाला! औरैया में कलयुगी बेटे ने पिता पर चढ़ाई कार

Auraiya Crime News: /गौरव श्रीवास्तव: यूपी के औरैया जिले के अयाना थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां कलयुगी बेटे से अपने ही पिता को कार से कुचल कर हत्या कर दी. मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी बेटे हो हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

अयाना थाना इलाके का मामला

घटना के संबंध में बता दें कि अयाना थाना क्षेत्र अयाना निवासी पूर्व सैनिक रमेश चंद्र पाल उम्र 85 वर्ष ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी माया देवी के दो बेटे हैं. वहीं माया देवी की मौत के बाद रमेश ने दूसरी शादी सियादेवी से की उनके तीन पुत्र पदम,विजय और शिव विजय है. मृतक रमेश सिंह ने अपनी पैतृक जमीन का बंटवारा दोनों पत्नियों के बच्चों में कर दिया.

कार से मारी टक्कर, मौके से फरार

लेकिन दूसरी पत्नी के बड़े पुत्र पदम सिंह संपति में अधिक हिस्सा और पेंशन में हिस्से को लेकर लगातार विवाद करता रहता था. कल यानी 10 सितम्बर के शाम को रमेश तालाब किनारे टहलने गए थे. तभी पदम ने इको कार से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और पदम कार छोड़ कर भाग गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाज के लिए अस्पताल ले गए परिजन, डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

परिजन रमेश को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद् ले गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन की शिकायत पर अयाना थाना में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत मिलकर पूछताछ जारी है.

यह भी पढ़ें - Varanasi News: वाराणसी में होटल की आड़ में चल रह था देह व्यापार का धधा, आपत्तिजनक हालत में मिली 9 महिलाएं, 17 गिरफ्तार

यह भी पढ़ें - भाजपा सांसद की बहन को ससुर ने बीच सड़क लाठियों से पीटा, प्रताड़ना और नहाते वक्त वीडियो बनाने का भी आरोप, वीडियो वायरल