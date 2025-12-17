‘इज्जत’ के नाम पर बर्बरता! पत्नी को गोली मारी, बड़ी बेटी की आंख निकाली; तिहरे हत्याकांड में बड़ा खुलासा

रामानुज/शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला तिहरा हत्याकांड सामने आया है. यहां कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक शख्स ने कथित ‘इज्जत’ और धार्मिक कट्टर सोच के नाम पर अपनी पत्नी और दो मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी फारूक ने पहले पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आफरीन को गोली मारी, जबकि छोटी बेटी सहरीन की गला दबाकर जान ले ली. इसके बाद तीनों शवों को घर के आंगन में करीब नौ फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया.

छह दिन से लापता था पूरा परिवार

हत्याकांड के खुलासे से पहले फारूक की पत्नी और दोनों बेटियां छह दिन से लापता थीं. इस दौरान फारूक के पिता दाउद लगातार उससे बहू और पोतियों के बारे में पूछते रहे, लेकिन वह हर बार बात टाल देता था. उसने दावा किया कि पत्नी और बेटियों को शामली में किराए के मकान में रखा है. जब दाउद को जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो उन्होंने मंगलवार शाम पुलिस को सूचना दी और बेटे पर गंभीर शक जताया.

सूचना मिलते ही पुलिस ने घर की तलाशी ली. आंगन में संदिग्ध जगह मिलने पर खुदाई कराई गई, जहां से तीनों शव बरामद हुए. इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई.

कबूलनामा: बगैर बुर्का पहने मायके जाने पर हत्या

पुलिस पूछताछ में फारूक ने जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि शादी के बाद से वह पत्नी को हमेशा पर्दे में रखता था. कुछ समय पहले ताहिरा ने नकाब और बुर्का उतारकर फेंक दिया था और मायके जाने के लिए रोडवेज बस से चली गई. यह बात फारूक को नागवार गुजरी. उसका कहना था कि अगर उसने पत्नी को नहीं मारा तो उसकी ‘इज्जत’ खत्म हो जाएगी.

पुलिस के अनुसार, फारूक ने सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं लिया, क्योंकि उसमें पत्नी की फोटो खिंचवानी पड़ती. एसपी ने बताया कि आरोपी के भीतर यह धार्मिक कट्टर सोच कहां से आई, इसकी भी जांच की जा रही है और इसी एंगल से पूरे मामले की पड़ताल हो रही है.

वारदात की क्रूरता ने सबको झकझोरा

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हत्या 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच की गई. पहले पत्नी को गोली मारी गई, फिर बड़ी बेटी को. छोटी बेटी ने जब यह देखा तो उसने उसे गला दबाकर मार डाला. मौके से खून से सना एक मोटा डंडा भी बरामद हुआ है. बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली हुई मिली, आशंका है कि उसी डंडे से उसकी आंख को नुकसान पहुंचाया गया.

तीन हजार में खरीदा तमंचा

एसपी ने खुलासा किया कि फारूक ने वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा तीन हजार रुपये में खरीदा था. हालांकि उसने अभी हथियार सप्लायर का नाम नहीं बताया है. पुलिस अवैध हथियार नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

आक्रोश और हंगामा

जब पुलिस आरोपी को थाने ले जा रही थी, तब मृतका के मायके पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने व पीटने की कोशिश की. हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा.

मृतका के पिता ने इस हत्याकांड में अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि अकेला व्यक्ति इतनी गहराई में शव दफना दे, यह संभव नहीं लगता.

निष्पक्ष जांच का भरोसा

पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. फिलहाल आरोपी से यह भी पूछताछ की जा रही है कि शवों को दफनाने में क्या किसी और ने उसका साथ दिया था. इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है और समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

