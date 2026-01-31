शादी के नाम पर किन्रर बना शिकार! 2 लाख रुपये और गहने लेकर भागा युवक, साजिश में परिवार भी शामिल

Lucknow Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक युवक ने किन्नर से शादी की, फिर कुछ दिन साथ रहा और इसके बाद किन्नर के जेवर और 2 लाख रुपये कैश लेकर भाग गया.
Lucknow : लखनऊ के मदेयगंज इलाके से इंसानी रिश्तों और भरोसे को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सदस्य सानिया उर्फ सनी ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने और लाखों रुपये की संपत्ति लेकर फरार होने का गंभीर आरोप लगाया है. कोर्ट के आदेश पर मदेयगंज पुलिस ने पांच नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
पीड़िता सानिया के अनुसार, करीब दो साल पहले विकासनगर निवासी मारूफ से उनकी पहचान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मारूफ ने शादी कर साथ रहने का वादा किया. सानिया का कहना है कि मारूफ ने उनसे शादी भी की और दोनों पति-पत्नी की तरह खदरा इलाके में साथ रहने लगे. इस दौरान मारूफ उनके भरोसे पर खरा उतरता दिखा—वह रोज स्कूटी से सानिया को काम पर छोड़ने जाता था, जिससे भरोसा और गहरा हो गया.
लेकिन 21 जनवरी की सुबह हालात अचानक बदल गए. सानिया जब काम पर निकलीं तो उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने दावा किया कि मारूफ उन्हें धोखा दे रहा है, किसी और से निकाह की तैयारी कर रहा है और विदेश भागने की योजना बना चुका है. यह सुनकर सानिया घबरा गईं और तुरंत घर लौटने की कोशिश की.
आरोपी पहले भी भागा था
घर पहुंचने पर सच्चाई सामने आई. मारूफ घर से अपना सामान, करीब दो लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के लाखों रुपये के गहने लेकर फरार हो चुका था. सानिया का आरोप है कि यह पहली बार नहीं था—मारूफ पहले भी इसी तरह भाग चुका था, लेकिन शिकायत के बाद दोबारा साथ रहने को तैयार हो गया था.
साजिश में आरोपी का परिवार भी शामिल- सानिया
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने मारूफ के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें गाली-गलौज, अभद्रता और धमकियों का सामना करना पड़ा. एफआईआर में मारूफ के अलावा उसके पिता इश्तियाक अहमद, मां नुसरत, भाई शावेज और बहन सना को भी आरोपी बनाया गया है.
पुलिस ने क्या बताया
इंस्पेक्टर मदेयगंज के अनुसार, मामला गंभीर है और सभी आरोपों की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह मामला न सिर्फ धोखाधड़ी का है, बल्कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ होने वाले विश्वासघात की एक और दर्दनाक मिसाल भी है.
