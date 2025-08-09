छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO, आरोपी गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2874134
Zee UP-UttarakhandUP Crime

छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO, आरोपी गिरफ्तार

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक की घिनौनी हरकत की हर तरफ चर्चा हो रही है. युवक का एक आवारा डॉगी के दुष्कर्म करने का वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमी संस्थाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 09, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO, आरोपी गिरफ्तार

Lucknow: लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र के पत्रकारपुरम इलाके में एक स्ट्रीट डॉग के साथ कुकर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आसरा द हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

खाने का लालच देकर डॉगी से दुष्कर्म
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनयखंड निवासी सोनू विश्वकर्मा के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घटना 7 अगस्त की रात की है. वीडियो में दिख रहा है कि सोनू ने सड़क पर घूम रहे एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाया. जैसे ही कुत्ता पास आया, आरोपी ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की.

लोगों को देखते ही मौके से भागा आरोपी युवक
स्थानीय लोगों ने इस शर्मनाक कृत्य को देख आरोपी का विरोध किया, जिस पर वह मौके से भाग गया. घटना की जानकारी मिलने पर एनजीओ ने कुत्ते को चिकित्सकीय जांच के लिए पशु चिकित्सकों के पास भेजा और रिपोर्ट के साथ गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई.

पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में आरोपी पर कार्रवाई
गोमतीनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह मामला न केवल पशु अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और कानून के पालन की आवश्यकता को भी उजागर करता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की पशु क्रूरता या अनैतिक गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित थाने या एनजीओ को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर समय रहते रोक लगाई जा सके.

ये भी पढ़ें:  तेंदुए से भी तेज निकला कुत्ता! खतरा भांपते ही घर में घुसा और पलटकर भौंका, वीडियो देख आप भी करेंगे डॉगी की तारीफ

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Lucknow latest newsUP Crime news

Trending news

SP leader ST Hasan
धराली में आई तबाही का कारण बुलडोजर?...सपा पूर्व सांसद एसटी हसन का विवादित बयान
Unnao News
पेमेंट लेकर आता हूं, तब राखी बांधना...उन्‍नाव में रक्षाबंधन पर डिलीवरी ब्वाय की मौत
Lucknow latest news
छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO
Varanasi News
रक्षाबंधन पर भाई-बहन के प्यार की अनूठी मिसाल! बहन ने किडनी देकर भाई को दिया नया जीवन
Kanpur News
तंदूरी खाने बैठे तो थाली में निकला 'सरप्राइज', ढाबे में हो रहा सेहत से खिलवाड़
Fatehpur News
रक्षाबंधन के दिन 2 सगी बहनें यमुना में डूबीं, सूनी रह गईं 3 भाइयों की कलाइयां
Dharali disaster
धराली में मची तबाही में संभल के दो युवक लापता, डेढ़ महीने पहले मजदूरी करने पहुंचे थे
Akhilesh Yadav
इटावा जाते वक्त अखिलेश ने रुकवाया काफिला, एंबुलेंस से घायलों को पहुंचवाया अस्पताल
Kashi Vishwanath Dham
इसरो के वैज्ञानिकों ने किये काशी विश्वनाथ के दर्शन, बताया- कहां है शिव शक्ति प्वाइंट
Ghaziabad News
गाजियाबाद की नामी सोसाइटी का बेसमेंट धंसा, इंदिरापुर में 12 फीट ऊंची दीवार गिरी
;