छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO, आरोपी गिरफ्तार

Lucknow: लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र के पत्रकारपुरम इलाके में एक स्ट्रीट डॉग के साथ कुकर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आसरा द हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

खाने का लालच देकर डॉगी से दुष्कर्म

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान विनयखंड निवासी सोनू विश्वकर्मा के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह घटना 7 अगस्त की रात की है. वीडियो में दिख रहा है कि सोनू ने सड़क पर घूम रहे एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाया. जैसे ही कुत्ता पास आया, आरोपी ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की.

लोगों को देखते ही मौके से भागा आरोपी युवक

स्थानीय लोगों ने इस शर्मनाक कृत्य को देख आरोपी का विरोध किया, जिस पर वह मौके से भाग गया. घटना की जानकारी मिलने पर एनजीओ ने कुत्ते को चिकित्सकीय जांच के लिए पशु चिकित्सकों के पास भेजा और रिपोर्ट के साथ गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई.

पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य धाराओं में आरोपी पर कार्रवाई

गोमतीनगर इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह मामला न केवल पशु अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और कानून के पालन की आवश्यकता को भी उजागर करता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की पशु क्रूरता या अनैतिक गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित थाने या एनजीओ को दें, ताकि ऐसे अपराधों पर समय रहते रोक लगाई जा सके.

