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मऊ में चौंकाने वाली घटना, मां ने मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं दिए ₹50, तो नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम

Mau News: मऊ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां रघुनाथपुरा में एक नाबालिग को मां ने मोबाइल रिचार्ज के लिए 50 रुपये नहीं दिए तो उसने अपनी जान दे दी. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं परिजनों का बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 04, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:30 PM IST
मऊ में चौंकाने वाली घटना, मां ने मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं दिए ₹50, तो नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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