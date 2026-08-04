/मऊ में चौंकाने वाली घटना, मां ने मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं दिए ₹50, तो नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम

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Mau News/ प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां नगर क्षेत्र के रघुनाथपुरा में एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर सिर्फ 50 रुपये न मिलने पर मौत को गले लगा लिया. नाबालिग का शव फंदे से लटकता मिला. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
महज 50 रुपये के लिए उठाया खौफनाक कदम
परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक लड़के ने अपने घरवालों से मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 50 रुपये मांगे थे, लेकिन मां ने 50 रुपये देने से इंकार कर दिया. जिससे वह इस कदर नाराज हो गया कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इतनी छोटी सी बात पर नाबालिग द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से हर कोई हैरान और स्तब्ध है. मां ने यह भी बताया कि गेम खेलने के लिए मोबाइल रिचार्ज नहीं था, जिसको लेकर कई बार पैसे मांगे. जिससे मां ने गुस्से में आकर रिचार्ज कराने से मना कर दिया. उसके बाद नाबालिग ने ये खौफनाक कदम उठाया.
पुलिस ने शुरू की घटना की जांच
सूचना मिलते ही थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत आने वाली खिरीबाग चौकी की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को अपने कब्जे में ले लिया. स्थानीय पुलिस का कहना है कि चूंकि मृतक एक नाबालिग है, इसलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई
इस खौफनाक कदम ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है, बल्कि समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बच्चों में गेमिंग की लत और छोटी-छोटी बातों पर आक्रामक व्यवहार या ऐसा आत्मघाती कदम उठाना बेहद चिंताजनक विषय बनता जा रहा है. फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और प्रशासन ने भी परिजनों को ढांढस बंधाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई तय की जाएगी.
हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.
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