/मऊ में चौंकाने वाली घटना, मां ने मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं दिए ₹50, तो नाबालिग ने उठाया खौफनाक कदम

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई

इस खौफनाक कदम ने न सिर्फ पीड़ित परिवार को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है, बल्कि समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बच्चों में गेमिंग की लत और छोटी-छोटी बातों पर आक्रामक व्यवहार या ऐसा आत्मघाती कदम उठाना बेहद चिंताजनक विषय बनता जा रहा है. फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और प्रशासन ने भी परिजनों को ढांढस बंधाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई तय की जाएगी.



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