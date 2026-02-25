पत्नी के प्रेमी को भरे बाजार गोलियों से भूना, मेरठ के बाजार में बंदूकें लहराते हुए आरोपी फरार

Krishndev Kumar/Meerut: मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब मुख्य बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. भरे बाजार में हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग सहम उठे.

भरे बाजार युवक की हत्या

जानकारी के अनुसार, सैफपुर-फिरोजपुर रामराज के जगजीवनपुरी मोहल्ले का रहने वाला 28 वर्षीय सुनील उर्फ सुरेंद्र दोपहर करीब डेढ़ बजे बाइक से बाजार पहुंचा था. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उसे घेर लिया और अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पहली गोली लगते ही सुनील बाइक से गिर पड़ा. इसके बाद हमलावरों ने उस पर कई और गोलियां दाग दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की घटना की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेम-प्रसंग की रंजिश में हत्या!

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रेम-प्रसंग से जुड़ी पुरानी रंजिश हो सकती है. बताया जा रहा है कि मृतक का एक महिला से संबंध था और करीब एक साल पहले दोनों घर छोड़कर चले गए थे. इस मामले को लेकर महिला के पति और मृतक के बीच विवाद चला आ रहा था. परिजनों का आरोप है कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुका था और बदला लेने की बात करता था.

घटना को लेकर इलाके में तनाव

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बनाया और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी. तनाव की आशंका को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस भी अलर्ट कर दी गई है.

आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा.

दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और स्थानीय लोग बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: गोलियों से गूंजा ग्रेटर नोएडा! घर के बाहर युवक की हत्या, गोलीबारी का CCTV आया सामने