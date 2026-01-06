Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3065868
Zee UP-UttarakhandUP Crime

युवती को अगवा कर गैंगरेप: घर के बाहर से स्कॉर्पियो में खींचा, आरोपी के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल होने का आरोप

Kanpur Gangrape News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में घर के पास युवती को स्कॉर्पियों में अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. गैंगरेप के बाद आरोपी रात के अंधेरे युवती को वापस उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 06, 2026, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवती को अगवा कर गैंगरेप: घर के बाहर से स्कॉर्पियो में खींचा, आरोपी के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल होने का आरोप

Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवती को घर के पास से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों ने युवती को घर के पास से एक स्कॉर्पियों में खींच लिया. स्कॉर्पियो सवार दो घंटे तक गाड़ी के अंदर की युवती के साथ बर्बरता करते रहे और जब वह बेहोश हो गई तो रात बारह बजे उसके घर के दरवाजे पर फेंक कर फरार हो गए. इस घटना में एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने का आरोप लगा है. 

खबर लिखी जा रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

kanpur latest newsKanpur crime newsUP Crime news

Trending news

kanpur latest news
कानपुर में युवती को अगवा कर गैंगरेप: घर के बाहर से स्कॉर्पियो में खींचा
SIR in Uttar Pradesh
UP के किस जिले में कटे कितने वोटरों के नाम, SIR की मसौदा मतदाता सूची जारी
Unnao News
‘अल्लाह’ और ‘मोहम्मद’ नाम वाले लोअर-टीशर्ट....यूपी के बाजार में मचा बवाल
Sakat Chauth 2026
आज बलिया में कब होगा चांद का दीदार? सकट चौथ पर अर्घ्य देकर महिलाएं तोड़ेंगी व्रत
Sakat Chauth 2026
आजमगढ़ और जौनपुर में कब निकलेगा सकट चौथ का चांद, जल्दी करें पूजा की तैयारी
Sakat Chauth 2026
गाजीपुर में कब निकलेगा चांद, सकट चौथ पर व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त जान लें
Sakat Chauth 2026
सकट चौथ पर लखनऊ में आज कब निकलेगा चांद? व्रती महिलाएं नोट कर लें समय
Sakat Chauth 2026
प्रयागराज में कब निकलेगा चांद? सकट चौथ व्रती महिलाओं को करना होगा लंबा इंतजार!
Moonrise time in Varanasi
वाराणसी में कब होगा चांद का दीदार? जानें यूपी में सकट चौथ पूजा का शुभ समय
SP chief Akhilesh Yadav
EXPLAINER: PDA पंचांग से अखिलेश का चुनावी संदेश, क्या वोट बैंक फिर से जुड़ पाएगा?