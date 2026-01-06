युवती को अगवा कर गैंगरेप: घर के बाहर से स्कॉर्पियो में खींचा, आरोपी के साथ पुलिसकर्मी भी शामिल होने का आरोप

Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवती को घर के पास से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों ने युवती को घर के पास से एक स्कॉर्पियों में खींच लिया. स्कॉर्पियो सवार दो घंटे तक गाड़ी के अंदर की युवती के साथ बर्बरता करते रहे और जब वह बेहोश हो गई तो रात बारह बजे उसके घर के दरवाजे पर फेंक कर फरार हो गए. इस घटना में एक पुलिसकर्मी के भी शामिल होने का आरोप लगा है.

