Hathras News: मेवात गैंग का भंडाफोड़, पुलिस के शिकंजे में गिरोह के 6 सदस्य, अफसर बन 1 करोड़ से ज्यादा की लगाई चपत

Hathras Cyber Crime News: हाथरस में एसओजी और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने मेवात गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है. इस गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है. उनके पास से 17 ATM कार्ड, 8 फोन और 13 आधार कार्ड बरामद किए हैं. इस एक्शन के बाद टीम को 25 हजार रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है.

घटना से इलाके में सनसनी

जिले में एसओजी, पुलिस और मिशन शक्ति टीम ने गंगा धाम के पास से 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो अधिकारी बन कर लोगों को अपने झांसे में फंसा कर खातों में पैसे ट्रांसफर करा लेते थे. इसके बाद उनमें फ्रॉड मनी ट्रांसफर कर एटीएम से निकाल लेते थे. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है.

ठगों ने करोड़ों की लगाई चपत

अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना कर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस अब पीड़ितों की तलाश कर रही है. ताकि, गिरोह के मास्टरमाइंड की जांच किया जा सके. इस घटना के बाद एसपी सिन्हा ने अपील की है कि लोग अज्ञात कॉल्स पर भरोसा न करें और संदिग्ध लेन-देन की सूचना दें.

