चलती ट्रेन से लूट लिए 7 लाख रुपये, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बदमाशों का तांडव, थर्राया यूपी-उत्तराखंड

Rampur Train Loot: उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिनदहाड़े चलती ट्रेन से बदमाशों ने 7 लाख रुपये लूट लिए. इतना ही नहीं कर्मचारियों को गन प्वाइंट में लेकर लूटपाट की. इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए ट्रेन से कूदकर फरार हो गए. इस वारदात से यूपी और उत्तराखंड की रेलवे पुलिस में हड़कंप मच गया है.

दिनदहाड़े लूटकांड से सनसनी

दरअसल, यह मामला उत्तराखंड के रुद्रपुर का है, जहां सिंह कॉलोनी निवासी मंदीप सिंह की स्पेयर पार्ट्स की दुकान है. उनके दो कर्मचारी रितिक मंडल और साहब सिंह 7 लाख रुपये की नकदी लेकर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे. बताया जा रहा है कि ट्रेन जैसे ही रुद्रपुर स्टेशन से करीब एक किलोमीटर पहले आनंदनगर इलाके के पास पहुंची, तभी पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने चलती ट्रेन में ही दोनों कर्मचारियों को गन प्वाइंट पर ले लिया.

गन प्वाइंट में लेकर लूटपाट

इसके बाद बदमाशों ने उनके पास रखे करीब सात लाख रुपये लूट लिए. लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की. जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, तीनों बदमाश ट्रेन से कूदकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने तुरंत व्यापारी मंदीप सिंह को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को भी खबर दी गई.

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जीआरपी की टीम जांच में जुटी

सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीमें मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया. साथ ही आसपास के जंगलों में कांबिंग ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है. इस दौरान असिस्टेंट कमांडेंट मोहम्मद शारिक खान भी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने टीम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया.

आनंदनगर से चढ़े थे तीनों बदमाश

जांच में पता चला कि रेलवे स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर पहले आनंदनगर के मझरे के पास तीन बदमाश ट्रेन में चढ़ गए. बदमाशों ने पहले स्थिति का जायजा लिया और फिर दोनों कर्मचारियों को गन प्वाइंट पर लेकर उनसे नकदी लूट ली. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि अन्य यात्री कुछ समझ ही नहीं पाए और बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो गए.

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