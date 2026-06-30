/हापुड़: इंतहा-ए-इश्क में सिरफिरे ने पार की हदें... हुसैन के निकाह का ख्वाब अब जेल की सलाखों के पार!

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Hapur Girl Firing Case/ अभिषेक माथुर: मोहब्बत जब जुनून बन जाए, तो जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लेती है. एकतरफा इश्क की इंतहा देखिए कि निकाह की ख्वाहिश में एक शख्स ने सारी हदें पार कर दी. लेकिन वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी सरकार का इकबाल बुलंद है, जहां कानून से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें होता है.
क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का है. यहां हुसैन नाम के एक आशिक-ए-मिजाज युवक ने जसरूपनगर की एक युवती पर सरेआम पिस्टल से फायर झोंक दिया. वजह इतनी कि वह उस युवती से निकाह करना चाहता था, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो उसने खौफ पैदा करने के लिए दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला. उसने कहा कि मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं होने दूंगा. इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई, तो हापुड़ पुलिस ने इस सिरफिरे आशिक को उसकी आलीशान थार गाड़ी और अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस हिरासत में घुटनों के बल बैठा देहात थाना क्षेत्र के ग्राम सिलाई का अपराधी हुसैन पुत्र जफर आलम है, जिसने कानून-व्यवस्था को ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी. युवक जसरूपनगर की एक युवती पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया था, लेकिन हापुड़ नगर पुलिस ने इस सिरफिरे युवक को दबोचने के लिए पूरी घेराबंदी कर रखी थी और इसे दस्तोई रोड दादरी तिराहे के पास से थार गाड़ी सहित दबोच लिया.
जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा दूसरा आरोपी
पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल अवैध पिस्टल और थार गाड़ी बरामद कर ली है. बताया जा रहा है कि घटना में शामिल हुसैन का एक और साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना में पुलिस की हुई तेज कार्रवाई से तो साफ है कि निकाह की जिद में कानून को हाथ में लेने वाले इस सिरफिरे का ठिकाना अब जेल की कोठरी है.
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