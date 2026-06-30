Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Crime
  • /हापुड़: इंतहा-ए-इश्क में सिरफिरे ने पार की हदें... हुसैन के निकाह का ख्वाब अब जेल की सलाखों के पार!

हापुड़: इंतहा-ए-इश्क में सिरफिरे ने पार की हदें... हुसैन के निकाह का ख्वाब अब जेल की सलाखों के पार!

Hapur Girl Firing Case: हापुड़ में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक ने लड़की पर फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि युवक को युवती का रिश्ता ठुकराना रास नहीं आया तो ये खौफनाक कदम उठाया. उसने कहा कि मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं होने दूंगा.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 30, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:49 AM IST
हापुड़: इंतहा-ए-इश्क में सिरफिरे ने पार की हदें... हुसैन के निकाह का ख्वाब अब जेल की सलाखों के पार!
Image Credit: Hapur Girl Firing CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हाउस अरेस्ट,रामलला के दर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन
Ajay Rai House Arrest24 min ago
2
mathura accident1 hr ago
3
Hardoi Gangrape1 hr ago
4
up breaking news1 hr ago
5
UP poliitcs2 hrs ago