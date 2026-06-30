/हापुड़: इंतहा-ए-इश्क में सिरफिरे ने पार की हदें... हुसैन के निकाह का ख्वाब अब जेल की सलाखों के पार!

क्या है ये पूरा मामला?

यह ​मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का है. यहां हुसैन नाम के एक आशिक-ए-मिजाज युवक ने जसरूपनगर की एक युवती पर सरेआम पिस्टल से फायर झोंक दिया. वजह इतनी कि वह उस युवती से निकाह करना चाहता था, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो उसने खौफ पैदा करने के लिए दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला. उसने कहा कि मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं होने दूंगा. इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई, तो हापुड़ पुलिस ने इस सिरफिरे आशिक को उसकी आलीशान थार गाड़ी और अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया.