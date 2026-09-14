क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई पर रेप की FIR, महिला का दावा- शादी का वादा किया, नौकरी भी छुड़वाई

सोशल मीडिया से शुरू हुई पहचान

महिला का आरोप है कि उसकी पहचान मोहम्मद कैफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. महिला का दावा है कि कैफ ने उससे शादी करने का वादा किया और भविष्य साथ बिताने का भरोसा दिया. इसी भरोसे के आधार पर दोनों के बीच संबंध बने. महिला का कहना है कि बाद में जब उसने शादी की बात की तो कैफ कथित तौर पर अपने वादे से पीछे हट गए.