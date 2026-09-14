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क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई पर रेप की FIR, महिला का दावा- शादी का वादा किया, नौकरी भी छुड़वाई

Mohammad Shami Brother Case: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के छोटे भाई और घरेलू क्रिकेटर मोहम्मद कैफ मुश्किलों में घिर गए हैं. लखनऊ की एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:28 AM IST
क्रिकेटर मोहम्मद शमी के भाई पर रेप की FIR, महिला का दावा- शादी का वादा किया, नौकरी भी छुड़वाई
Image Credit: lucknow news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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