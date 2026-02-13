मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब बॉबी की गोलियों से भूनकर हत्या, 15 राउंड गोली दागी, जेलर हत्याकांड में था आरोपी

Mukhtar Ansari Shooter Shot Dead: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शुक्रवार को बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के करीबी शोएब किडवाई उर्फ बॉबी पर ताबतोड़ फायरिंग हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई. शोएब जेलर हत्याकांड में आरोपी था.
Barabanki : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई दुस्साहसिक हत्या ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. व्यस्त लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर असैनी मोड़ के पास अज्ञात हमलावरों ने कार सवार अधिवक्ता शोएब किडवाई उर्फ बॉबी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गोलीबारी इतनी तेज और अचानक हुई कि हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए.
शोएब पर हुए 15 राउंड फायर
बताया जा रहा है कि शोएब किडवाई को बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता था और वह कई चर्चित मामलों से जुड़ा रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लखनऊ की दिशा से आ रही उसकी स्विफ्ट कार को हमलावरों ने घेर लिया और कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार कर दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने शुरू की जांच
घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. हाईवे पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.
सूत्रों के अनुसार, शोएब किडवाई का नाम पहले भी आपराधिक मामलों में सामने आ चुका था. वह एक चर्चित जेलर हत्याकांड में भी आरोपी बताया जाता रहा है. पुलिस अब इस वारदात को पुरानी रंजिश, गैंगवार या पेशेवर हत्या के एंगल से जोड़कर जांच कर रही है. आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है.
मुख्तार की 28 मार्च 2024 को जेल में हुई थी मौत
बता दें कि मुख्तार अंसारी, जिन पर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे, उनकी 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में मौत हो गई थी. इसके बावजूद उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की गतिविधियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं.
फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. लेकिन व्यस्त हाईवे पर खुलेआम हुई इस हत्या ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और लोगों में भय का माहौल बना दिया है.
