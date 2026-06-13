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प्यार, धोखा और खौफनाक अंत! शादी की जिद पर अड़ी मुंबई की प्रेमिका, तो बिजनौर में प्रेमी ने गला घोंट खेत में दफनाया

Mumbai Nurse Murder Case: मुंबई की नर्स की बिजनौर में हत्या हो गई है. इस वारदात को अंजाम देने वाले प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि सना और फैसल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था. आरोप है कि अब सना फैसल से शादी करना चाहती थी, लेकिन फैसल का ऐसा नहीं चाहता था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 13, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:24 AM IST
प्यार, धोखा और खौफनाक अंत! शादी की जिद पर अड़ी मुंबई की प्रेमिका, तो बिजनौर में प्रेमी ने गला घोंट खेत में दफनाया
Image Credit: Mumbai Nurse Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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