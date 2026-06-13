मामले पर क्या बोली पुलिस?

हालांकि, थानाध्यक्ष संजय तोमर ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा. मामले में आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस और स्थानीय पुलिस के समन्वय से की जा रही है. जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतका के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. पुलिस का मानना है कि ईद पर अचानक गांव पहुंचने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया.