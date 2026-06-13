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Mumbai Nurse Murder Case/ राजवीर चौधरी/ बिजनौर: मुंबई में नर्स के पद पर कार्यरत तलाकशुदा महिला ईद पर अपने प्रेमी से मिलने बिजनौर पहुंची, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी. मुंबई में सैलून चलाने वाले प्रेमी ने कथित तौर पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में दफना दिया. करीब दो हफ्ते बाद आरोपी की निशानदेही पर घटना का खुलासा हुआ तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
सना पति से ले चुकी थी तलाक
जानकारी के मुताबिक, मंडावर थाना क्षेत्र के गांव सैफपुर खादर निवासी फैजल अंसारी उर्फ शमी उर्फ शमीर मुंबई के जोगेश्वरी क्षेत्र में सैलून चलाता है. पुलिस की मानें तो उसकी पहचान मुंबई के बड़ी मस्जिद क्षेत्र निवासी फकीर अहमद की 35 वर्षीय बेटी सना से हुई थी. सना एक अस्पताल में नर्स थी. दोनों के बीच धीरे-धीरे प्रेम संबंध बन गया. सना का अपने पति से तलाक हो चुका था और उसका नौ वर्षीय बेटा भी है.
फैजल से मिलने पहुंची थी सना
पुलिस जांच में सामने आया कि 28 मई को फैसल ईद मनाने अपने गांव आया था. इसी दौरान सना भी उससे मिलने गांव पहुंच गई. आरोप है कि इससे फैजल परेशान हो गया. वह सना को बाइक पर बैठाकर फतेहपुर संभाचंद स्थित एक गन्ने के खेत में ले गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी. वारदात के बाद वह ईद मनाकर वापस मुंबई लौट गया.
पुलिस को गुमराह करता रहा फैजल
उधर, सना के परिजनों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. 2 जून को मृतका की बहन शबाना आसिफ शेख ने मुंबई के ओशीवारा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच के दौरान सना की अंतिम लोकेशन और कॉल डिटेल्स फैसल से जुड़ने लगी. पूछताछ में आरोपी पहले पुलिस और परिजनों को गुमराह करता रहा, लेकिन बाद में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली.
आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद
मुंबई पुलिस आरोपी को साथ लेकर मंडावर पहुंची. मंडावर पुलिस और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम आरोपी की निशानदेही पर फतेहपुर संभाचंद स्थित घटनास्थल पर पहुंची. सीओ सिटी अभय पाण्डेय और थानाध्यक्ष संजय तोमर ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव बरामद करने और अन्य साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. बिजनौर और मुंबई पुलिस ने शव को गड्ढे से निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.
मृतका की बहन ने लगाए संगीन आरोप
आरोपी प्रेमी फैजल गिरफ्तार हो चुका है और आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस मुंबई में ही करेगी. मुंबई में ही हत्या का केस दर्ज हो चुका है. इस दौरान मंडावर पुलिस मृतका का बैग, मोबाइल सिम और शव दफनाने में इस्तेमाल किए गए औजार की तलाश में खेतों में जुटी रही. वहीं मृतका की बहन ने मीडिया से बातचीत में मुंबई पुलिस पर आरोपी के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया.
मामले पर क्या बोली पुलिस?
हालांकि, थानाध्यक्ष संजय तोमर ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा. मामले में आगे की कार्रवाई मुंबई पुलिस और स्थानीय पुलिस के समन्वय से की जा रही है. जांच में सामने आया है कि आरोपी और मृतका के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे. पुलिस का मानना है कि ईद पर अचानक गांव पहुंचने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया.
आरोपी ने क्यों की हत्या?
दावा है कि सना अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर थी और वह फैजल से शादी करना चाहती थी. यही वजह थी कि सना बिजनौर पहुंचकर फैजल पर साथ रहने और शादी करने का दबाव बनाने लगी. जो फैजल को नागवार गुजरी और उसने सना को मौत के घाट उतार दिया.