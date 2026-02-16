Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111685
Zee UP-UttarakhandUP Crime

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामला: लॉरेंस बिश्नोई और UP से जुड़े तार,आगरा से एक गिरफ्तार

Firing on Rohit Shetty House News:  फिल्म निर्देश रोहित शेट्टी पर के घर पर फायरिंग और हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस घटना के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग और यूपी के आगरा से जुड़े पाए गए हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 16, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामला: लॉरेंस बिश्नोई और UP से जुड़े तार,आगरा से एक गिरफ्तार

कपिल अग्रवाल/आगरा:  मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में जांच तेज हो गई है. इस हाई-प्रोफाइल केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक युवक विष्णु को हिरासत में लिया है. उसे आगरा के बाह क्षेत्र से उठाकर मुंबई ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है. पुलिस को शक है कि इस वारदात के तार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.

झज्जर से 4 आरोपी गिरफ्तार
इससे पहले हरियाणा के झज्जर स्थित बहादुरगढ़ एसटीएफ ने मुंबई पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, इन आरोपियों में आगरा के रितिक यादव, सनी और सोनू के साथ नोएडा निवासी दीपक शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी फिल्मी हस्तियों को डराने और रंगदारी वसूली के लिए घरों पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे.

क्या है फायरिंग मामला
पुलिस के मुताबिक, 31 जनवरी की रात करीब 12:45 बजे जुहू स्थित शेट्टी के आवास के बाहर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई थी, एक गोली इमारत के जिम के शीशे से टकराई थी. घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर गैंग से जुड़े लोगों ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया और बॉलीवुड को धमकी दी. हालांकि, पुलिस ने ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है और तकनीकी जांच जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

संगठित उगाही से जुड़ा हो सकता है मामला
जांच एजेंसियों के अनुसार, पहले गिरफ्तार आरोपी आसाराम फसाले हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा था और वह गैंग के कथित ऑपरेटिव शुभम लोंकर के निर्देश पर काम करता था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह हमला संगठित उगाही के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था. 

मामले में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें: पंखा ठीक कराने के बहाने घर बुलाया, शादी से इनकार पर प्रेमी पर फेंका तेजाब; 5 साल बाद प्रेमिका को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

Agra NewsUP Crime news

Trending news

Bareilly News
बरेली की 166 वी विश्व प्रसिद्ध राम बारात की तारीख तय; देशभर से जुटेंगे श्रद्धालु
prayagraj news
किन्नर शंकराचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा! हिमांगी सखी की नियुक्ति को दी चुनौती
Agra News
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, आगरा से गिरफ्तारी
Sonbhadra News
सोनभद्र में सिलेंडर लीकेज का कहर; मासूम समेत परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलसे
UP Ki Baat From Maharajganj
ZEE UPUK के मंच पर बोले पंकज चौधरी, कार्यकर्ताओं के दम पर लगाएंगे हैट्रिक
Uttarakhand
धामी सरकार का बड़ा कदम..महिलाओं को मिला कारोबार का सहारा, खातों में पहुंचे 3.5 करोड़
Uttarakhand
उत्तराखंड में रेल क्रांति! एस्केप टनल बनेंगी सड़कें, जानें धामी सरकार का प्लान
Bareilly News
आखिर क्यों यूपी के इस जिले से पलायन कर रहे 200 हिंदू परिवार
Uttarakhand
कचरे के ढेर से हरियाली तक.. सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड बनेगा आधुनिक सिटी पार्क
Phulera Dooj 2026
18 या 19 फरवरी,यूपी में कब है फुलेरा दूज? ब्रज से जुड़ी है इस त्योहार की पौराणिक कथा