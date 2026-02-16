फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामला: लॉरेंस बिश्नोई और UP से जुड़े तार,आगरा से एक गिरफ्तार

Firing on Rohit Shetty House News: फिल्म निर्देश रोहित शेट्टी पर के घर पर फायरिंग और हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस घटना के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग और यूपी के आगरा से जुड़े पाए गए हैं.
कपिल अग्रवाल/आगरा: मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में जांच तेज हो गई है. इस हाई-प्रोफाइल केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक युवक विष्णु को हिरासत में लिया है. उसे आगरा के बाह क्षेत्र से उठाकर मुंबई ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है. पुलिस को शक है कि इस वारदात के तार कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.
झज्जर से 4 आरोपी गिरफ्तार
इससे पहले हरियाणा के झज्जर स्थित बहादुरगढ़ एसटीएफ ने मुंबई पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, इन आरोपियों में आगरा के रितिक यादव, सनी और सोनू के साथ नोएडा निवासी दीपक शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी फिल्मी हस्तियों को डराने और रंगदारी वसूली के लिए घरों पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देते थे.
क्या है फायरिंग मामला
पुलिस के मुताबिक, 31 जनवरी की रात करीब 12:45 बजे जुहू स्थित शेट्टी के आवास के बाहर कम से कम पांच राउंड फायरिंग की गई थी, एक गोली इमारत के जिम के शीशे से टकराई थी. घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर गैंग से जुड़े लोगों ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया और बॉलीवुड को धमकी दी. हालांकि, पुलिस ने ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है और तकनीकी जांच जारी है.
संगठित उगाही से जुड़ा हो सकता है मामला
जांच एजेंसियों के अनुसार, पहले गिरफ्तार आरोपी आसाराम फसाले हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा था और वह गैंग के कथित ऑपरेटिव शुभम लोंकर के निर्देश पर काम करता था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह हमला संगठित उगाही के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था.
मामले में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.
