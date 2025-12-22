ए तुमने चोरी की गाड़ी खरीदी है... मुजफ्फरनगर में नकली पुलिस असली पुलिस के हत्थे चढ़ी, ठगी का तरीका कर देगा हैरान

अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर : उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने दो नकली पुलिस कर्मियों को वर्दी सहित गिरफ्तार किया है. गिरफ़्त में आये ये शातिर अभियुक्त अपने गैंग के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया करते थे.

ये गैंग ऐसे लोगों की तलाश करता था जिन्हें पुरानी गाड़ी या मोटरसाइकिल की आवश्यकता होती है फिर इस गिरोह के सदस्य उस व्यक्ति को पुराना वाहन बेच दिया करते थे, जिसके बाद इस ग्रुप के अन्य सदस्य नकली पुलिसकर्मी बनकर जिस व्यक्ति ने वाहन खरीदा था उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उस वाहन को चोरी का बताकर उसे भी अपने साथ ले जाते हैं. यानी की वाहन बेचकर पीड़ित से पैसे भी ले लेते हैं ओर फिर वर्दी का रोब दिखाकर उस वाहन को भी अपने साथ ले जाते हैं जिससे खरीदार खाली खाली रह जाते हैं.

नकली वर्दी वाले ठगों तक कैसे पहुंची पुलिस

जानकारी के मुताबिक डिंडावली गांव निवासी आदित्य नाम के युवक को शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव खतोला निवासी नवाब उर्फ धौला ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लाख 97 हजार रुपए की एक कार बची थी, जिसके कुछ दिनों बाद नवाब का साथी मुकीम जो खुद को दारोगा बताते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर आदित्य के घर पहुंचता है, जो वर्दी का रोब दिखाते हुए उसके द्वारा खरीदी गई गाड़ी को चोरी की बताता है जिस पर पीड़ित आदित्य डर जाता है और नकली पुलिस बताने वाले ये ठग खरीदी गई गाड़ी को अपने साथ ले जाते हैं.

नकली वर्दी के साथ शातिर ठग गिरफ्तार

पीड़ित आदित्य को अपनी साथ हुई घटना पर शक हुआ तो उसने इसकी शिकायत शाहपुर पुलिस को की थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए रविवार को अभियुक्त नवाब और मुकीम को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. गिरफ्त में आये इन शातिर ठगों के पास से पुलिस की वर्दी और 50 हज़र रुपये नगद भी बरामद हुए हैं.

गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस

आलाधिकारियों की मानें तो अब पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी में भी जुट गई है. साथ पुलिस ये भी पता लग रही है कि और किन-किन लोगों से इन लोगों ने वर्दी की आड़ में नकली पुलिसकर्मी बनकर इस तरह की ठगी की है.

पुलिस ने बताया पूरा मामला

एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि थाना शाहपुर पर आकर तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा शिकायत दी गई थी. उसने एक वेगनर सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी. बाद में कुछ पुलिस वाले आए और चोरी की गाड़ी बताकर उसको ले गए. बाद में उसमें पता चला वह नकली पुलिस वाला था. उसने सिर्फ वर्दी धारण कर रखी थी. इससे वादी की गाड़ी भी चली गई, और जो पैसे दिए थे वह भी चले गए. इसी पर तत्काल शाहपुर थाना में अभियोग दर्ज किया गया. दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं. दोनों शाहपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं. एक का नाम मुकीम है ,दूसरे का नाम नवाब है, जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई है, जो फ्रॉड किया हुआ है. गिरफ्तार लोगों से 50 हजार का कैश भी बरामद हुआ है. पूछताछ में मालूम हुआ है कि ठगी के इस गिरोह में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

