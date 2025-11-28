Advertisement
Etawah News: नेवी अफसर की बीवी को TTE ने चलती ट्रेन से फेंका, टिकट को लेकर विवाद के बाद कर दिया ये कांड

Etawah Crime News: इटावा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां टीटीई से नेवी अफसर की पत्नी की बहस हो गई. जिसके बाद टीटीई ने चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया. इस मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 12:28 PM IST
Etawah News
Etawah News

Etawah Crime News: इटावा में नेवी अफसर की पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. आरोप है कि टीटीई से पटना-आनंद विहार सुपरफास्ट 04089 ट्रेन से दिल्ली जा रही नेवी अफसर की पत्नी से बहस हुई थी. जिसके बाद टीटीई ने चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया था. जिससे नेवी अफसर की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी टीटीई के खिलाफ केस दर्ज
अब इस मामले में परिजनों की शिकायत पर जीआरपी थाने में ट्रेन में तैनात टीटीई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को साम्हो-भरथना रेलखंड पर पटरी के किनारे महिला का शव मिला था. जिसे साधारण हादसा माना जा रहा था, लेकिन मामले की जांच में कुछ और ही निकला. 

क्यों हुई थी टीटीई से बहस?
जानकारी के मुताबिक, अहरौलीशेख, भोगनीपुर कानपुर देहात की 32 वर्षीय आरती यादव के पति अजय यादव नौसेना में मुंबई में तैनात हैं, लेकिन अभी स्पेशल ट्रेनिंग पर चेन्नई में हैं. पति के कहने पर ही वो इलाज के लिए अकेले दिल्ली आ रही थीं. यह पहली बार नहीं था, जब वह दिल्ली आ रही थी. वह अक्सर दिल्ली जाती रहती थी, लेकिन इस बार जल्दबाजी में वह पटना-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गईं. जबकि, उसका आरक्षण दूसरी ट्रेन में था. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इसी टिकट को लेकर कोच में टीटीई संतोष के साथ नेवी अफसर की पत्नी की बहस हो गई. कॉलर ने इसकी जानकारी रेलवे को दी थी. परिजनों का आरोप है कि टिकट विवाद इतना बढ़ गया कि टीटीई ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया. घटनास्थल पर मिले सुरागों ने भी इस शक को और गहरा दिया है. गुरुवार सुबह परिजन मौके पर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि आरती का पर्स शव मिलने की जगह से लगभग चार किलोमीटर दूर बरामद हुआ है.

जबकि, मोबाइल की लोकेशन तीसरी जगह दिखी. यानी, महिला का शव कहीं मिला, मोबाइल कहीं और मिला... पर्स कहीं और. जिसपर परिजनों ने सवाल खड़े कर दिये हैं. फिलहाल पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. 

