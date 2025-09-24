Baghpat News: योगी की मिशन शक्ति टीम का बड़ा एक्शन, बहन पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर बरसाई गोलियां
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2934538
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Baghpat News: योगी की मिशन शक्ति टीम का बड़ा एक्शन, बहन पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर बरसाई गोलियां

Encounter in Baghpat: बागपत में नवरात्र में महिला पुलिस टीम ने बहादुरी दिखाई. महिला पुलिसकर्मियों ने प्रदेश में दूसरा एनकाउंटर किया और जानलेवा हमले के आरोपी को धर दबोचा. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 10:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Baghpat News
Baghpat News

Encounter in Baghpat: बागपत में नवरात्र के दौरान महिला शक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. अपनी बहादुरी दिखाते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने यूपी में दूसरा एनकाउंटर किया. फिर जानलेवा हमले के आरोपी को महिला पुलिस की टीम ने धर दबोचा. यह मुठभेड़ बड़ौत कोतवाली में हुई है.

नाबालिग पर चलाई थी गोली
जिले में मिशन शक्ति टीम का सामना अनीस नाम के अपराधी से हुआ, जो अपनी नाबालिग बहन पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहा था. दरअसल, वन स्टॉप सेंटर से पेशी पर नाबालिग बहन को ले जाते वक्त अनीस ने उस पर गोली चला दी थी. तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी. मुठभेड़ के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में अनीस के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा.

हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं वर्दीधारी
पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं. इस टीम ने आरोपी अनीस को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर नाबालिग पर फायरिंग करने की कोशिश का आरोप था. घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. नवरात्र में शक्ति स्वरूपा बनी महिला पुलिस की इस बहादुरी ने दोबारा साबित कर दिया है कि वर्दीधारी महिलाएं हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजियाबाद में पहली मुठभेड़
इससे पहले पहली बार गाजियाबाद में महिला पुलिस की टीम और बदमाश के बीच सीधी मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया था. आरोपी की पहचान 22 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई है, जिस पर लूट, चोरी और झपटमारी के कई मामले दर्ज हैं. 

यह भी पढ़ें: Mirzapur News: कौन हैं बिरहा गायिका सरोज सरगम, जिन्होंने मां दुर्गा पर गाया ऐसा गाना कि पहुंच गई थाने?

TAGS

Baghpat Encounterup police encounterWomen Police Braverybaghpat up news

Trending news

Baghpat Encounter
योगी की मिशन शक्ति टीम का बड़ा एक्शन,बहन पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर बरसाई गोलियां
Ramleela:
रामलीला के दौरान 'दशरथ' ने मंच पर तोड़ा दम, दर्शक एक्टिंग समझ बजाते रहे तालियां
birha singer saroj sargam
कौन हैं बिरहा गायिका सरगम, जिन्होंने मां दुर्गा पर गाया ऐसा गाना कि पहुंच गई थाने?
acid attack on nurse
ड्यूटी जा रही नर्स पर एसिड अटैक, इलाके में मची चीख पुकार,मेरठ में फिर सनसनखेज वारदात
Shardiya Navratri 2025
Navratri 2025: भक्तों को मां चंद्रघंटा देंगी वरदान, मंदिर में दर्शन के लिए लगी कतार
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर आएगी तबाही, नैनीताल-चमोली में बारिश के आसार, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
Sanjay Nishad
जाति नहीं लिखेंगे तो कौन जानेगा?....योगी सरकार के फैसले के खिलाफ यूपी के ये मंत्री
lucknow police
लखनऊ पुलिस से बड़ी खबर, कमिश्नरेट के पुलिसकर्मियों की 4 अक्टूबर तक छुट्टियां रद्द
Sitapur news
सीतापुर में BSA को बेल्‍ट से पीटा, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस भेजना पड़ा भारी
Sambhal latest news
बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बीच सड़क चीख पुकार, संभल में स्कूल टीचर पर एसिड अटैक
;