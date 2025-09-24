Baghpat News: योगी की मिशन शक्ति टीम का बड़ा एक्शन, बहन पर फायरिंग करने वाले आरोपी पर बरसाई गोलियां

Encounter in Baghpat: बागपत में नवरात्र के दौरान महिला शक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. अपनी बहादुरी दिखाते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने यूपी में दूसरा एनकाउंटर किया. फिर जानलेवा हमले के आरोपी को महिला पुलिस की टीम ने धर दबोचा. यह मुठभेड़ बड़ौत कोतवाली में हुई है.

नाबालिग पर चलाई थी गोली

जिले में मिशन शक्ति टीम का सामना अनीस नाम के अपराधी से हुआ, जो अपनी नाबालिग बहन पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहा था. दरअसल, वन स्टॉप सेंटर से पेशी पर नाबालिग बहन को ले जाते वक्त अनीस ने उस पर गोली चला दी थी. तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी. मुठभेड़ के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की जवाबी कार्रवाई में अनीस के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा.

हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं वर्दीधारी

पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं. इस टीम ने आरोपी अनीस को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर नाबालिग पर फायरिंग करने की कोशिश का आरोप था. घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. नवरात्र में शक्ति स्वरूपा बनी महिला पुलिस की इस बहादुरी ने दोबारा साबित कर दिया है कि वर्दीधारी महिलाएं हर मोर्चे पर डटकर खड़ी हैं.

गाजियाबाद में पहली मुठभेड़

इससे पहले पहली बार गाजियाबाद में महिला पुलिस की टीम और बदमाश के बीच सीधी मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी की गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया था. आरोपी की पहचान 22 वर्षीय जितेंद्र के रूप में हुई है, जिस पर लूट, चोरी और झपटमारी के कई मामले दर्ज हैं.

