Varanasi News: 9 साल की बच्ची के साथ 64 साल के बुजुर्ग ने की हैवानियत, टॉफी के लालच में फंसा ले गया गेस्ट हाउस के अंदर

Varanasi News: वाराणसी के एक गेस्ट हाउस में एक बुजुर्ग व्यक्ति  ने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया. एक मासूम के साथ हैवानियत की. वह बच्ची को चॉकलेट देकर शादी समारोह से बगल वाले गेस्ट हाउस में ले गया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:56 AM IST
जयपाल/Varanasi News: वाराणसी में नौ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि बुजुर्ग (64) टॉफी के बहाने बच्ची को होटल ले गया था. घटना की जानकारी बच्ची ने मां को दी. मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. परिजन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल कोतवाली पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है

बच्ची को दिया टॉफी का लालच
परिजनों के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में शादी में शामिल होने के लिये परिवार गया था. नौ साल की बच्ची अपने परिवार के साथ पहुंची थी. बच्चे बाहर खेल रहे थे. आरोप है कि इस दौरान राजेश चौरसिया नाम का व्यक्ति बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर ले गया. बच्ची की मां के मुताबिक, रविवार शाम करीब 5:30 बजे, दारानगर में शादी समारोह के पास खेल रही बच्ची को पड़ोसी राजेश चौरसिया चॉकलेट का लालच देकर पास के एक गेस्ट हाउस के अंदर ले गया. गेस्ट हाउस के अंदर आरोपी ने बच्ची के साथ गलत हरकत की.

गेस्ट हाउस संचालक पर आरोप
बच्ची किसी तरह खुद को छुड़ाकर रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई. गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने गेस्ट हाउस को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने गेस्ट हाउस के संचालक पर बच्ची को अंदर ले जाने देने का आरोप लगाया.

गेस्ट हाउस के अंदर का CCTV सामने आया है. बच्ची को लेकर बुजुर्ग राजेश चौरसिया गेस्ट हाउस में आते CCTV में कैद हुआ है. बच्ची के परिजनों ने बताया कि आरोपी उनके घर के पास रहता है. गेस्ट हाउस भी उनके पड़ोस में ही है. फिलहाल कोतवाली पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार
हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची.  पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश चौरसिया और गेस्ट हाउस संचालक विनय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है.  दोनों से पूछताछ जारी है.

Varanasi News
9 साल की बच्ची के साथ 64 साल के बुजुर्ग ने की हैवानियत, टॉफी के लालच में फंसाया
