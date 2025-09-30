Advertisement
Noida: बिल्डरों को ब्लैकमेल कर वसूली करने वाला गिरोह गिरफ्तार, ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर बनाते थे दबाव

Noida News: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर क्षेत्र में उद्यमियों और बिल्डरों से झूठी शिकायतों के जरिए रंगदारी वसूलने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:23 PM IST
Noida STF: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर में सक्रिय एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो उद्यमियों और बिल्डरों से झूठी शिकायतें दर्ज कराकर करोड़ों की वसूली करता था. यह गैंग अपने शिकारों पर सरकारी एजेंसियों और मीडिया का डर बनाकर दबाव डालता और फिरौती मांगता था.

तीन शातिर आरोपी गिरफ्तार

एसटीएफ ने इस गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दिल्ली निवासी अंकुर गुप्ता, नरेंद्र धवन और उसका बेटा हरनाम धवन शामिल हैं. ये तीनों लंबे समय से मिलकर इस ब्लैकमेलिंग रैकेट को चला रहे थे.

कैसे काम करता था गैंग

जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह उद्यमियों और बिल्डरों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, रेरा और जीडीए जैसे विभागों में फर्जी शिकायतें दर्ज कराता था. इसके बाद इन शिकायतों के आधार पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें प्रकाशित कराई जाती थीं. बदनामी के डर से कई कारोबारी मजबूरी में आरोपियों से समझौता कर लेते थे.

करोड़ों की मांग और सौदेबाजी

एक मामले में आरोपियों ने एक बड़े बिल्डर से 15 करोड़ रुपए की मांग की थी. जब बिल्डर ने इतनी बड़ी रकम देने से मना किया, तो गैंग ने रकम घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस रकम का कुछ हिस्सा आरोपियों ने वसूल भी कर लिया था.

गिरफ्तारी और बरामदगी

एसटीएफ ने 29 सितंबर को तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए नोएडा स्थित फील्ड यूनिट कार्यालय में बुलाया था. साक्ष्य मिलने के बाद 30 सितंबर की रात लगभग 12:30 बजे इन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन, 62,720 रुपए नकद, एक अमेरिकी डॉलर, फर्जी आधार कार्ड और 17 डाक रसीदें बरामद हुईं.

आरोपी अंकुर गुप्ता की कहानी

मुख्य आरोपी अंकुर गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि पहले वह कपड़ों का व्यापारी था. लेकिन बैंक लोन न चुका पाने के कारण उसने अपराध का रास्ता अपना लिया. धीरे-धीरे उसने ब्लैकमेलिंग का यह धंधा शुरू किया और अपने सिंडीकेट में कुछ फ्रीलांस पत्रकारों को भी शामिल कर लिया.

मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लैकमेलिंग

आरोपी नरेंद्र धवन और उसका बेटा हरनाम धवन ‘दिल्ली अपटूडेट’ नाम से यूट्यूब चैनल और एक स्थानीय अखबार चलाते थे. इनके जरिए वे झूठी खबरें छापकर और वीडियो चलाकर उद्यमियों पर दबाव बनाते और उन्हें धमकाकर वसूली करते थे.

बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर

गैंग ने कई बड़े बिल्डरों और प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया था. इनमें करोलबाग का यूनिटी ग्रुप का ‘दी अमेरिलिस’, गाजियाबाद के शिप्रा और साया ग्रुप, इंदिरापुरम के हार्मनी बिल्डर और ग्रेटर नोएडा के छपरोला स्थित ‘केशवकुंज प्रोजेक्ट’ शामिल हैं.

आगे की कार्रवाई

एसटीएफ अब उन सभी उद्यमियों की सूची तैयार कर रही है जो इस गिरोह की ब्लैकमेलिंग का शिकार बने हैं. वहीं, स्थानीय पुलिस इन मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. यह मामला एनसीआर में सक्रिय ब्लैकमेलिंग रैकेट की गहराई और उनकी पहुँच को उजागर करता है.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

