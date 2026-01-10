Advertisement
Sonbhadra News: पिता को पता चली बेटी की एक बात, किसी और से था उसको प्यार, फिर चुपके से कर दिया ये कांड

Sonbhadra Crime News: सोनभद्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. जिले में सोते समय गला दबाकर की गई एक युवती की हत्या मामले में हत्यारोपी का खुलासा हो गया है. युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि माता-पिता ने ही की थी. जानिये आखिर उन्होंने क्यों उठाया ये खौफनाक कदम?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:07 AM IST
Sonbhadra Crime News
Sonbhadra Crime News

Sonbhadra Crime News: सोनभद्र में सोते समय गला दबाकर की गई एक युवती की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था, अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में ऐसा खुलासा हुआ है कि हर कोई आवाक है. जिस पिता ने बेटी की हत्या का आरोप गांव के लोगों पर लगाते हुए खुद को पीड़ित बताया था, वही पिता इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला.

माता-पिता निकले हत्यारे
दरअसल, शुरुआती कहानी में शक बाहर वालों पर था, पुलिस भी उसी दिशा में जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन जैसे-जैसे परतें खुलीं, हकीकत बिल्कुल उलट गई. घोरावल पुलिस की जांच में सामने आया है कि 18 वर्षीय युवती की हत्या किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसके खुद के पिता ने गला दबाकर की. इतना ही नहीं इस गुनाह में मृतका की मां ने भी उसका साथ दिया.

क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र के महुआंव पाण्डेय गांव का है. इसी गांव में अपने घर के एक कमरे में सो रही 18 वर्षीय युवती की हत्या ने हर किसी को सन्न कर दिया था. घटना वाले दिन मृतका के पिता रामलखन ने पुलिस को तहरीर देकर दावा किया था कि सुबह जब बेटी देर तक नहीं जगी तो शक हुआ. फिर दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत अवस्था में पड़ी थी और गले पर कसाव के निशान थे. पिता ने गांव के ही कुछ लोगों पर बेटी को परेशान करने और हत्या की आशंका जताई थी.

जांच में बदली पूरी कहानी
पिता के उसी बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और हर एंगल से जांच आगे बढ़ाई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की परिस्थितियां और तकनीकी साक्ष्य जैसे-जैसे सामने आते गए, कहानी बदलती चली गई. जांच में यह साफ हो गया कि युवती की मौत किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि गला दबाकर की गई. यह वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने अंजाम दिया था.

मां-बाप को पुलिस ने किया अरेस्ट
पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी पिता ने खुद को बचाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी तहरीर दी, जबकि मां ने पूरे घटनाक्रम में उसका साथ दिया. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पिता रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाठे और मां कृष्णावती को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

बेटी ने शादी से किया था इनकार
घोरावल पुलिस का कहना है कि विवेचना अभी जारी है और हर पहलू को मजबूती से अदालत में रखा जाएगा. वहीं हत्या का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) घोरावल राहुल पांडेय ने बताया कि बृजेश और आरती दोनों प्रेम करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे. आरती बृजेश के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन आरती के पिता रामलखन और उसकी पत्नी कृष्णावती को यह बात मंजूर नहीं थी. जिसके चलते उन्होंने आरती की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मिर्जापुर में तय कर दी थी, लेकिन आरती ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया था. 

नाराज माता-पिता ने उतारा मौत के घाट
पुलिस ने बताया कि बेटी के शादी से इनकार करने पर नाराज होकर 4/5 तारीख की रात को आरती के माता-पिता ने अपनी ही बेटी की उसे दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या का स्थान इनका पुराना पक्का मकान था, जो गांव में ही था, लेकिन इस साजिश के तहत मृतिका को मड़ई वाले घर में लिटा दिया था. और बृजेश और लहरी (जिनसे आरती की लगातार बात होती थी) पर हत्या का आरोप लगा दिया. जबकि हकीकत कुछ और ही निकला.
 
