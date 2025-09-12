Gonda News:चोर-चोर का शोर...दबंगों ने युवक पर जमकर बरसाए लात-घूसे, वीडियो वायरल हुआ तो...
Gonda News:चोर-चोर का शोर...दबंगों ने युवक पर जमकर बरसाए लात-घूसे, वीडियो वायरल हुआ तो...

Gonda Viral News: गोंडा में एक युवक को चोर समझ कर दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पढ़िए पूरी डिटेल...  

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:27 AM IST
Gonda Viral News: गोंडा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक शख्स को चोर समझकर दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि दो पुलिसकर्मी युवक को पकड़ कर पूछताछ के लिए थाने ले जा रहे थे. तभी स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ ही कहासुनी शुरू कर दी. इतना ही नहीं उन्होंने युवक को जबरन पुलिसकर्मियों के कब्जे से छुड़ा दिया.

युवक की बेरहमी से पिटाई
युवक को पुलिस से छुड़ाने के बाद दोबारा जमीन पर घसीट-घसीट कर लात-घूसे बरसा दी. इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवक की पिटाई के दौरान दोनों पुलिसकर्मी बेबस नजर आए. यह घटना जिले के छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत माडा चौराहा के पास की है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
पुलिसकर्मियों के सामने ही लोगों ने मानसिक रूप से बीमार बताया. इस घटना पर पुलिसकर्मियों का कहना है कि आप लोगों ने मारपीट कर लिया. इसके बाद गांव वाले वहां से चले गए और पुलिसकर्मी युवक को छपिया थाने ले गए हैं. जहां उससे पूछताछ कर रहे हैं. वायरल वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दबंग की दबंगई किस कदर हावी है. वायरल वीडियो में पीड़ित व्यक्ति के शरीर का पूरा कपड़ा फट गया और काफी चोटें आई.

इस वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इतना ही नहीं मारपीट करने वाले लोगों की पहचान भी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: Prayagraj News: वेज मंगाया तो आया नॉनवेज, पैकेट खोलते ही उड़े होश, पिज्जा शॉप ऑनर पर लगे ये संगीन आरोप

