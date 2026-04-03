बाहर से गन्ने का खेत, अंदर अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री, पुलिस रेड बने- अधबने 2 दर्जन तमंचे बरामद

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में चल रही अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने असलाह फैक्ट्री चलाने वाले साबिर को गिरफ्तार किया है, जिस पर पहले से ही 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.
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Muzaffarnagar News: अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव से पहले एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. यह अवैध असलहा फैक्ट्री गन्ने के खेत यानी ईख में मंदवाड़ा मार्ग पर चल रही थी. बाहर से किसी को देखने पर इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि गन्नों को पीछे अवैध असलहा बनाया जा रहा था.
छापेमारी में बने और अधबने अवैध हथियार बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार मिले हैं. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मेरठ के पिठलौखर निवासी साबिर के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक 6 बंदूक, 3 पौनिया बंदूक, 3 तमंचे 14 अधबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए है.
सरगना साबिर पर 10 से ज्यादा केस दर्ज
गिरफ्तार किये गए साबिर नाम के शख्स पर पहले से ही 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की मंशा से चलाई जा रही थी. आरोपी पहले भी अवैध हथियार बनाने के मामले में जेल जा चुका है.
पुलिस टीम को मिला 20 हजार का इनाम
साबिर का अवैध हथियार की सप्लाई का नेटवर्क उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला है. अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करने पर बुढ़ाना पुलिस टीम को 20 हजार रुपये का इनाम भी दिया गया है.
पंचायत चुनाव के लिए बन रहे थे हथियार
गिरफ्तार किये गए साबिर पुलिस की पूछताछ में बताया कि आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर हथियारों की डिमांड बढ़ गई थी. इस डिमांड को पूरा करने के लिए वह और उसके साथी गन्ने के खेत में हथियार बना रहे थे. किसी को इस बारे में पता न लगे इसके लिए वो लगातार अपने ठिकाने बदलते रहते थे. उनकी योजना थी कि पंचायत चुनाव के दौरान वो अवैध हथियारों की बिक्री से मोटा पैसा कमा सकते हैं.
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