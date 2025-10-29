दरवाजा तोड़ते ही खिड़की से भागीं दो रशियन गर्ल, काशी के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ऑनलाइन होती थी कॉलगर्ल बुकिंग

जयपाल/वाराणसी: काशी के एक होटल में सेक्स रैकेट की खबर पर छापा मारने पहुंची पुलिस को हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. बुधवार दोपहर कैंटोनमेंट क्षेत्र स्थित एक होटल पर पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया. इस दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले. कमरों से एक रशियन नागरिक, 4 भारतीय युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गईं, जबकि दो रशियन लड़कियां खिड़की तोड़कर फरार हो गईं.

खिड़की से भागीं रशियन लड़कियां

पुलिस के अनुसार, होटल में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चलने की सूचना मिल रही थी. जांच टीम ने जब अचानक रेड मारी, तो होटल के अलग-अलग कमरों से कोलकाता और दिल्ली की 4 युवतियां बरामद हुईं. पूछताछ में उन्होंने बताया कि दो रशियन लड़कियां भी होटल में ठहरी थीं. जब पुलिस उनके कमरे की ओर बढ़ी, तो विदेशी महिलाओं और एक रशियन युवक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया. पुलिस के समझाने पर भी वे दरवाजा नहीं खोल रही थे. आखिरी पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर पहुंचते ही पता चला कि रशियन महिलाएं युवक के साथ खिड़की के रास्ते भाग चुकी हैं.

कमरे से मिली आपत्तिजनक वस्तुएं

मौके से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं. फोरेंसिक टीम को बुलाकर कमरों से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाए गए हैं. पुलिस अब फरार रशियन नागरिकों की पहचान और वीज़ा की अवधि की जांच में जुटी है.

ऑन डिमांड देसी-विदेशी कॉलगर्ल की बुकिंग

प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि होटल के ज़रिए ऑन-डिमांड कॉल गर्ल्स की बुकिंग ऑनलाइन होती थी, जिसमें 70 प्रतिशत भुगतान एडवांस लिया जाता था. इसमें न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी ग्राहक भी शामिल थे. पकड़ी गई युवतियों ने खुलासा किया कि वे एजेंट के माध्यम से बुलवाई जाती थीं और देव दीपावली तक वाराणसी में रहने की योजना थी.

होटल मालिक गिरफ्तार

इस पूरे रैकेट का संचालन होटल मालिक पीयूष जायसवाल और मैनेजर उमेश यादव के संरक्षण में होने की बात सामने आई है. पुलिस ने ओयो होटल के मैनेजर अमन राय को गिरफ्तार किया है, जबकि उमेश यादव फरार है.

पुलिस को मिला CCTV फुटेज

डीसीपी वरूणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि होटल से मिले सीसीटीवी फुटेज में विदेशी युवतियों के भागने के दृश्य दर्ज हैं. पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. यह कार्रवाई शहर में चल रहे अंतरराज्यीय और विदेशी सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है.

