श्रावस्ती में फिर एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज

Shravasti Encounter News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी, जब मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये का इनामिया बदमाश संजय लोनिया गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात बदमाश इलाके में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की. खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश संजय लोनिया के बाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. गिरफ्तार आरोपी संजय लोनिया मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है और उस पर 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों को अंजाम देता था.

एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद

पुलिस को सूचना मिली थी कि चोरी व नकबजनी के कई मामलों में आरोपी सेमगढ़ा इलाके में मौजूद है. सूचना पर इकौना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी इकौना इलाके में किराए के मकान में रहकर वारदातों को अंजाम दे रहा था. उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी

एसपी राहुल भाटी का कहना है कि सीतापुर जनपद निवासी संजय लोनिया एक इनामी बदमाश है. जिसके खिलाफ चोरी व नकबजनी के 30 से ज्यादा मुकदमे पहले ही दर्ज हैं. वह इकौना थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा इलाके में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था. गिरफ्तार बदमाश पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है. घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस जवान बाल-बाल बच गए.

एसपी राहुल भाटी का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और वह घायल हुआ है. जिसे इलाज के लिए सीएचसी इकौना ले जाया गया. उसको स्थिति ठीक है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.



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