Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

Meerut News: मेरठ पुलिस ने ट्रांसपोर्टनगर में अवैध और नशीली दवाइयों के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. गोदाम पर छापेमारी में 55 लाख रुपये की प्रतिबंधित दवाइयाँ मिलीं हैं.

पारस गोयल/मेरठ: मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई में एक गोदाम से लगभग 55 लाख रुपये की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई हैं. थाना टीपीनगर और ब्रह्मपुरी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में तुषार गर्ग नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. गोदाम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप, साइकोट्रॉपिक दवाएं, नशीली दवाएं और हैवी पेन रिलीवर बरामद किए गए हैं.  कार्रवाई के दौरान गोदाम में भगदड़ मच गई.  पुलिस ने तुषार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. उससे पूछताछ की जा रही है. 

एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज 
पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि यह नशीली दवाएं कहां-कहां सप्लाई की जा रही थीं, और इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं.

कटघरे में ड्रग विभाग
इस घटना ने मेरठ में ड्रग विभाग की साख को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और लोगों में आक्रोश है कि आखिर इतनी बड़ी खेप कैसे छुपी रही. पुलिस की कार्रवाई से भले ही नशे का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया हो, लेकिन अब ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली की जांच की मांग उठ रही है. 

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया किल गातार मिल रही  मुखबिर की सूचना पर ड्रग्स विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर पीयूष कुमार और सीओ सौम्या अस्थाना के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में छापा मारा गया.  गोदाम के अंदर से करीब 55 लाख कीमत की दवाईयां बरामद की गई हैं. 

इस कार्रवाई ने ड्रग विभाग की निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.  बिना किसी वैध लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर या रिकॉर्ड के नशीली दवाओं का यह कारोबार चलता रहा, लेकिन ड्रग विभाग की ओर से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई. कुछ दवाईयां ऐसी है जो बैन है.  मौके से पुलिस ने गोदाम के स्वामी तुषार गर्ग को भी गिरफ्तार किया है. उनके पास दवाईयों के खरीदने, बेचने और जमा करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी .
 

