/पुष्पा स्टाइल में भूसे के नीचे छिपाई 415 पेटी शराब, पुलिस ने खोली तस्करी की ‘गुप्त चाल’; करीब 45 लाख का माल जब्त

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आगरा/कपिल अग्रवाल: आगरा में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ ट्रांसयमुना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए फिल्मी अंदाज में शराब की पेटियों को भूसे के बोरों के नीचे छिपाकर ट्रक में लोड किया था. इसके बाद रात के अंधेरे में हाईवे के रास्ते शराब को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी थी. हालांकि, पुलिस की सटीक सूचना और करीब एक महीने की निगरानी ने तस्करों की पूरी योजना पर पानी फेर दिया.
भूसे की आड़ में छिपा था शराब का जखीरा
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक दस चक्का ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने झरना नाले के पास घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोक लिया. तलाशी शुरू हुई तो ऊपर से ट्रक में भूसे के बोरे दिखाई दिए. पुलिस ने जब भूसा हटाया तो उसके नीचे शराब की पेटियां देखकर टीम भी हैरान रह गई.
ट्रक से अंग्रेजी शराब की करीब 415 पेटियां बरामद की गईं. पुलिस के मुताबिक बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 40 से 45 लाख रुपये है.
हरियाणा से दूसरे राज्यों तक सप्लाई का नेटवर्क
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब को हरियाणा से लाकर दूसरे राज्यों में खपाने की तैयारी थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हो सकता है. इस गिरोह से जुड़े लोगों की पहचान और पूरे सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
चालक-परिचालक हिरासत में, सरगना की तलाश
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक के चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है. पूछताछ के जरिए पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लोड हुई, इसकी डिलीवरी किसे दी जानी थी और गिरोह में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
पुलिस के मुताबिक
डीसीपी सय्यद अली अब्बास (सिटी आगरा) ने बताया गिरोह का कथित मुखिया पहले भी शराब तस्करी के जरिए बड़ी संपत्ति अर्जित कर चुका है और अब वह पुलिस के रडार पर है. ट्रांसयमुना थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई को अवैध शराब के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है.
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