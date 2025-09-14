Pratapgarh News:दरोगा की वर्दी फाड़ी, पुलिस की बाइक भी तोड़ी, फिर घर छोड़ दबंग हुए फरार
Pratapgarh News:दरोगा की वर्दी फाड़ी, पुलिस की बाइक भी तोड़ी, फिर घर छोड़ दबंग हुए फरार

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इस दौरान पुलिस से न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि दरोगा की वर्दी भी फाड़ दी. इस घटना के दो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:32 AM IST
Pratapgarh News
Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में उस वक्त बवाल हो गया, जब पुलिस टीम जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची थी. इस दौरान दबंगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया. उन्होंने दरोगा अजय कुमार और सिपाही राकेश से अभद्रता की. फिर उनसे मारपीट की. घटना के बाद आरोपी घर से फरार हो गए. हालांकि, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना जिले के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के रामपुर बावरिया गांव की है.

पुलिस की टीम पर हमला
जब पुलिस की टीम गांव में पहुंची तो दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि दरोगा की वर्दी फाड़ दी. फिर पुलिस वाहन से तोड़फोड़ भी कर दी. इस घटना के बाद पुलिस ने राम लवट और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें राम लवट, कमलेश, लाला उर्फ रंजीत और लक्ष्मीकांत शामिल है.

भागने को मजबूर हुई पुलिस
बताया जा रहा है कि राम लवट का पड़ोसियों के साथ जमीन कब्जे का विवाद था. शिकायत मिलने पर दरोगा अजय कुमार, सिपाही राकेश के साथ मौके पर पहुंचे. विवाद सुलझाने की कोशिश करते समय राम लवट का पक्ष उत्तेजित हो गया. फिर क्या था उस पक्ष ने आव देखा न ताव उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया. जिससे पुलिस टीम मौके से भागने को मजबूर हो गई.

आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में FIR
किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, फिर उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया. यह वीडियो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में पुलिस टीम के साथ अभद्रता और हाथापाई साफ-साफ दिख रही है. आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

यह भी देखें: Kanpur Video: पहले पैसे दूंगा फिर उठूंगा...कानपुर के शराब ठेके पर मिला नशेबाज दरोगा, वीडियो देख आप रह जाएंगे दंग!

Police Team Attackedprayagraj newsPrayagraj PoliceLand dispute

