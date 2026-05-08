बलिया में दबंगों की दबंगई! कार्यालय में घुसकर डाक सहायक को जमीन पर गिरा-गिराकर पीटा; महिला समेत 12 पर FIR

Ballia Viral News/ मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती उप डाकघर में डाक सहायक (बाबू) अभिषेक सिन्हा पर हमला और मारपीट की घटना सामने आई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना 5 मई का बताया जा रहा है. जहां दर्जनभर युवक उप डाकघर पहुंचे और उप डाकघर के अंदर घुसकर डाक सहायक से मारपीट की.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक डाकघर के दरवाजे से घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक युवक अंदर दिखाई दे रहा. इसके बाद कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं. एक युवक यह कहते देखा जा रहा है कि हम बात करेंगे, हमारा मैटर है. उसके बाद कुछ नोकझोंक के बाद वह युवक खड़े युवक की तरफ लपकता है, फिर रूक जाता है. काला टी-शर्ट पहने उक्त युवक यह कहते देखा जा रहा है कि हम बात करेंगे. मारेंगे तो कोई नहीं रोकेगा.

क्या है ये पूरा मामला?

इसके बाद गाली देते हुए खड़े युवक पर थप्पड़ मारने लगता है. इसके बाद अन्य तीन-चार युवक मिलकर मारते दिखाई दे रहे हैं. मार खाते-खाते वह युवक जमीन पर गिरता दिखाई दे रहा है. कुछ लोग बचाने को भैया-भैया कहकर आगे बढ़ते हैं. इसके बाद कुछ लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं. इस मामले में सरबहदी, थाना मानपुर, जनपद नालन्दा बिहार निवासी डाक सहायक अभिषेक सिन्हा की तहरीर के मुताबिक, 22 जनवरी को गायघाट शाखा के ABPM के मोबाइल से मेरे व्हाट्सएप पर गन्दी-गन्दी गालियां और धमकियां दी गई.

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दबंगों पर लगाए ये संगीन आरोप

सरबहदी, थाना मानपुर, जनपद नालन्दा बिहार निवासी डाक सहायक अभिषेक सिन्हा की तहरीर के मुताबिक, 5 मई को उन्हें अपने पद पर रेवती में कार्य कर रहा था. इसी दौरान ABPM कार से आई तो उन्होंने व्हाट्सएप दिखा कर उनसे पूछा कि तुमने गाली क्यों दी तो आखिर गाली गलौज करने लगी और करने के लिए दौड़ी. कार्यालय के कुछ कर्मचारी बीच बचाव किया तो उसने किसी व्यक्ति को फोन करके बुलाया. करीब 3:00 बजे 10-12 लड़के आए और मेरी सीट पर पहुंच कर मारने लगे. जिससे उन्हें घायल हो गया और चिकित्सालय सलाह के लिए कार्यालय की कोशिश किया.

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस

सरबहदी, थाना मानपुर, जनपद नालन्दा बिहार निवासी डाक सहायक अभिषेक सिन्हा की तहरीर के मुताबिक, लोगों द्वारा कार्यालय में घुसकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई. नगद खजाना तथा कार्यालय के कागजात इधर-उधर छितरा तथा फाड़ दिए. उन्होंने मुझे अपने पद पर कार्य न करने की भी धमकी दिया. पुलिस ने एक महिला और 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है.

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