श्रवण पंडित/शामली: शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा थाना भवन में एक नाले में अचानक तेज धमाका हुआ है. इसमें आसपास मकान की खिड़कियां टूट गईं. घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. धमाका इतनी तेज था कि नाले का कीचड़ करीब 15 फीट ऊपर तक उठकर लोगों के घर में जा घुसा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. दीपावली के दौरान विस्फोटक सामान रखने पर शासन की पूर्णत पाबंदी थी, लेकिन धमाका कैसे हुआ यह जांच पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा.

यह है पूरा मामला

बता दें कि मामला शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा थाने भवन के बंदागढ़ मोहल्ले का है. जहां नाले में सदिग्ध परिस्थितियों में जोरदार धमाका हुआ, घटना के बाद जहां आसपास मकान की खिड़कियां टूट गईं. वहीं, धमाके के होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जांच पड़ताल में जुट गई. धमाके के बाद ऊपर बिजली के तार आपस में टकराये और जिससे विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई.

अधिकारियों के हाथ-पांव फूले

कई घंटे तक लोगों में दहशत का माहौल रहा. पुलिस और उच्च अधिकारियों ने आने के बाद स्थानीय लोगों को समझाया. वहीं मामले में स्थानीय व्यक्ति अंकुर का कहना है कि धमाका इतनी तेज था कि 15 से 20 फीट तक का कीचड़ ऊपर तक का उझला और लोगों के घर में जा घुसा. वहीं घटना के बाद धमाके की आवाज से जहां लोगों की खिड़कियां टूट गई हैं. स्थानीय लोगों का धमाके के होने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है.

सीओ क्‍या बोले

सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा थाना भवन में पटाखे जैसा एक धमाका हुआ है. जहां पर कूड़े का ढेर इकट्ठा हो रहा था. धामके में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है वही मामले की जांच की जा रही है.