Varanasi News:वाराणसी के मेंटल हॉस्पिटल से उन्नाव जेल का बंदी भागा, जानलेवा हमले का आरोपी, पुलिस खोज में जुटी

जयपाल/वाराणसी: यूपी के वाराणसी में पांडेयपुर स्थित मानसिक चिकित्सालय से एक विचाराधीन बंदी के फरार होने की खबर से हड़कंप मच गया है. बंदी को हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में आरोपी बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, इस बंदी को 23 अगस्त को ही उन्नाव जेल से वाराणसी के मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था.

बड़ी सुरक्षा चूक का मामला

यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. सूत्रों के मुताबिक, बंदी अस्पताल के वार्ड से मौका पाकर फरार हो गया. इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और बंदी की तलाश में तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया है. शहर के सभी निकास मार्गों पर और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

उन्नाव से किया गया था वाराणसी में शिफ्ट

फरार बंदी जानलेवा हमले के एक मामले में विचाराधीन था और उसे उन्नाव जेल में रखा गया था. अदालत ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें. बंदी का विवरण और फोटो जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है.

