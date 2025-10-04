Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2947007
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Varanasi News:वाराणसी के मेंटल हॉस्पिटल से उन्नाव जेल का बंदी भागा, जानलेवा हमले का आरोपी, पुलिस खोज में जुटी

Varanasi News: वाराणसी में मानसिक अस्पताल से बंदी के भाग जाने से हड़कंप मच गया.  उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम तैनात कर दी गई. शहर के सभी निकास मार्गों पर और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varanasi News
Varanasi News

जयपाल/वाराणसी: यूपी के वाराणसी में पांडेयपुर स्थित मानसिक चिकित्सालय से एक विचाराधीन बंदी के फरार होने की खबर से हड़कंप मच गया है. बंदी को हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में आरोपी बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, इस बंदी को 23 अगस्त को ही उन्नाव जेल से वाराणसी के मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. 

बड़ी सुरक्षा चूक का मामला
यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. सूत्रों के मुताबिक, बंदी अस्पताल के वार्ड से मौका पाकर फरार हो गया. इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और बंदी की तलाश में तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया है. शहर के सभी निकास मार्गों पर और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.

उन्नाव से किया गया था वाराणसी में शिफ्ट
फरार बंदी जानलेवा हमले के एक मामले में विचाराधीन था और उसे उन्नाव जेल में रखा गया था.  अदालत ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के मानसिक अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.  पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें. बंदी का विवरण और फोटो जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

UP Rain Alert: यूपी में अगले 36 घंटे होगी तूफानी बरसात! वज्रपात होगा, आजमगढ़ समेत इन जिलों में भयंकर भारी से करेंगे त्राहिमाम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Varanasi policeVaranasi NewsLatest News

Trending news

weather in uttarakhand
हरिद्वार समेत 7 जिलों में धमाधम बरसेंगे मेघ,गिरेगा पारा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी!
Muzaffarnagar encounter
मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब ढेर, दो पुलिसकर्मी भी घायल
Lalitpur news
चार्जिंग पर लगाकर न चलाएं फोन! ललितपुर में बच्चे के साथ खौफनाक कांड से मचा कोहराम
Hapur News
हापुड़ का डरावना मंजर! रात के अंधेरे में दो पक्षों की खूनी भिड़ंत
Moradabad news
बाल्टी मे गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना
Sambhal
संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर लगेगा ब्रेक? हाईकोर्ट पहुंची कमेटी, कल फिर होगी सुनवाई
Moradabad news
मुरादाबाद में शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, कहीं बरेली-संभल हिंसा से कनेक्शन तो नहीं!
Shahjahanpur News
छात्रा बनी एक दिन की SP, चार्ज लेते ही थानेदारों को घुमाया फोन, दिए कार्रवाई के आदेश
Unnao Road Accident
उन्नाव में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने बच्ची को रौंदा
Mathura News
मथुरा में मजदूर की 'मर्डर मिस्ट्री' सुलझी, चौंकाने वाला खुलासा, खेत में मिला था शव
;