Meerut News: कंप्यूटर सेंटर की आड़ में गजब कांड! अंदर होती थी जिस्मफरोशी, पुलिस रेड में 9 महिलाओं के साथ 4 पुरुष गिरफ्तार

पारस गोयल/मेरठ: पारस गोयल/मेरठ: शहर के कबाड़ी बाजार में देह व्यापार के बाद कंप्यूटर सेंटर द्वारा जॉब दिलाए जाने के नाम सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने सूचना मिलने पर जब छापा मारा तो मौके से 9 महिलाएं और 4 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. कंप्यूटर डिजाइन सेंटर की आढ़ में चल इस सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किये हैं.

बाहर कंप्यूटर ट्रेनिंग और अंदर जिस्मफरोशी का धंधा

शनिवार को जब पुलिस ने सूचना पाकर एक कंप्यूटर डिजाइन सेंटर पर छापा मारा तो अंदर का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई. नई सड़क स्थित एक इमारत के बाहर जॉब वर्क का बोर्ड लगा था लेकिन अंदर जिस्मफरोशी हो रही थी. पुलिस ने मौके से 9 लड़कियों और 4 ग्राहकों के अलावा सेंटर के मालिक राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया है. सभी को दो गाड़ियों में भरकर थाने लाया गया. आसपास के लोगों की मानें तो लड़कियों की सप्लाई ऑनलाइन भी होती थी.

बता दें कि पुलिस ने दो दिन पहले गुरुवार की रात कबाड़ी बाजार में रेड मारकर बंद हो चुके कोठों से जिस्मफरोशी का धंधा पकड़ा था. इसके अलावा पीवीसी मॉल के पास भी एक स्पा सेंटर में छापा मारा था. यहां बाहर भगवान बुद्ध की तस्वीरें लगी थी और अंदर लड़कियों की. जांच में पता लगा कि यहां सोशल मीडिया के जरिये लड़कियों की फोटो भेजी जाती थी. और फिर लड़कियों की बुकिंग होती थी.

