Meerut News: कंप्यूटर सेंटर की आड़ में गजब कांड! अंदर होती थी जिस्मफरोशी, पुलिस रेड में 9 महिलाओं के साथ 4 पुरुष गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2920905
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Meerut News: कंप्यूटर सेंटर की आड़ में गजब कांड! अंदर होती थी जिस्मफरोशी, पुलिस रेड में 9 महिलाओं के साथ 4 पुरुष गिरफ्तार

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कंप्यूटर सेंटर और प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर जिस्मफरोशी के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने सूचना पाकर जब रेड मारी तो अंदर 9 महिलाओं को 4 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पाया. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 13, 2025, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meerut News: कंप्यूटर सेंटर की आड़ में गजब कांड! अंदर होती थी जिस्मफरोशी, पुलिस रेड में 9 महिलाओं के साथ 4 पुरुष गिरफ्तार

पारस गोयल/मेरठ: पारस गोयल/मेरठ: शहर के कबाड़ी बाजार में देह व्यापार के बाद कंप्यूटर सेंटर द्वारा जॉब दिलाए जाने के नाम सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने सूचना मिलने पर जब छापा मारा तो मौके से 9 महिलाएं और 4 पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले, सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी  गई है. कंप्यूटर डिजाइन सेंटर की आढ़ में चल इस सेंटर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किये हैं. 

बाहर कंप्यूटर ट्रेनिंग और अंदर जिस्मफरोशी का धंधा
शनिवार को जब पुलिस ने सूचना पाकर एक कंप्यूटर डिजाइन सेंटर पर छापा मारा तो अंदर का नजारा देख पुलिस भी दंग रह गई. नई सड़क स्थित एक इमारत के बाहर जॉब वर्क का बोर्ड लगा था लेकिन अंदर जिस्मफरोशी हो रही थी. पुलिस ने मौके से 9 लड़कियों और 4 ग्राहकों के अलावा सेंटर के मालिक राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया है. सभी को दो गाड़ियों में भरकर थाने लाया गया. आसपास के लोगों की मानें तो लड़कियों की सप्लाई ऑनलाइन भी होती थी. 

बता दें कि पुलिस ने दो दिन पहले गुरुवार की रात कबाड़ी बाजार में रेड मारकर बंद हो चुके कोठों से जिस्मफरोशी का धंधा पकड़ा था. इसके अलावा पीवीसी मॉल के पास भी एक स्पा सेंटर में छापा मारा था. यहां बाहर भगवान बुद्ध की तस्वीरें लगी थी और अंदर लड़कियों की. जांच में पता लगा कि यहां सोशल मीडिया के जरिये लड़कियों की फोटो भेजी जाती थी. और फिर लड़कियों की बुकिंग होती थी.  

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मेरठ के कबाड़ी बाजार में चुपके-से चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, कोठों से एक के बाद एक निकली 21 लड़कियां

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Meerut latest newsUP Crime news

Trending news

Rambhadracharya
वेस्‍ट यूपी म‍िनी पाकिस्‍तान जैसा लगता है...जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान
Meerut latest news
कंप्यूटर सेंटर की आड़ में गजब कांड! अंदर होती थी जिस्मफरोशी, 9 महिलाओं समेत 13 पकड़े
Brij Bhushan Sharan
‘ये ट्रंप श्रम्मप पागल हैं'....बीजेपी के पूर्व सांसद अमेरिकी राष्‍ट्रपति पर भड़के
heritage tree
यूपी के इस गांव में आज भी है स्वर्ग से लाया पेड़, साढ़े पांच हजार साल पुराना इतिहास
Almora News
अल्मोड़ा में 4 हजार साल पहले भी रहते थे इंसान! 10 मीटर ऊंची गुफा मिली
jalaun news
नातिन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, पोती ने आशिक के साथ म‍िलकर किया कांड
Mahoba news
महोबा के ओम प्रकाश का कमाल, अनोखे हुनर ने दी नई पहचान
Moradabad latest news
मुरादाबाद से यूपी की बात: विकास बनाम वादे, मेयर विनोद और विधायक इरफान आमने-सामने
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज 3 साल बाद पहुंचे बांके बिहारी मंदिर, ठाकुरजी के किए दर्शन
Deoria news
कंपनी में काम करने वाली लड़कियों का किया मंतातरण
;