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भिंडी की सब्जी जली तो चढ़ गया ससुरालियों का पारा, झगड़े के बाद विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत; रामपुर में खौफनाक वारदात

Rampur News: रामपुर जिले के सीकमपुर मिलक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भिंडी की सब्जी को लेकर एक घर में विवाद हो गया. इस विवाद के बाद विवाहित की संदिग्ध मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:26 AM IST
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Rampur News/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मामूली घरेलू विवाद के बाद यह घटना हुई, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. यह मामला रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र के सीकमपुर मिलक गांव का है.

क्या है ये पूरा मामला?
जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भिंडी की सब्जी जलने को लेकर घर में विवाद हुआ था. जिसके बाद यह दर्दनाक घटना सामने आई. मृतका के परिजनों ने इस मामले को हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतका के चाचा जरीफ का कहना है कि उनकी भतीजी की हत्या की गई है. उन्होंने जेठ समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है.

ससुराल पक्ष पर लगे संगीन आरोप
मृतका के चाचा की मानें तो भिंडी की सब्जी जलने को लेकर ससुराल पक्ष में कहासुनी हुई थी. आरोप है कि इसी दौरान जेठ मुनव्वर, उनकी पत्नी अख्तरूल उर्फ महरुम, ननद भूरी और जेठ के बेटे समेत अन्य लोगों ने मिलकर सीबो का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. मृतका के गले पर निशान भी पाए गए हैं. बताया जा रहा है कि इस घटना के समय पति घर पर मौजूद नहीं था. वह बाहर काम करता है और पत्नी की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गया. 

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16 साल पहले हुई थी शादी
जानकारी के मुताबिक, सीबो की शादी 16 साल पहले सीकमपुर मिलक निवासी नाजिम से हुई थी. वह गोरखपुर में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है. सीबो अपने तीन बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी. घटना के बाद ससुराल पक्ष ने मायके वालों को सूचना दी कि सीबो सोकर नहीं उठ रही है. सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के परिजनों को गला दबाकर हत्या किए जाने का शक हुआ. इसके बाद उन्होंने टांडा थाने में तहरीर देकर पांच लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना की जांच में जुटी पुलिस
मृतका के पति का कहना है कि मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी. मुझे नहीं पता क्या हुआ. जब मौत की खबर मिली, तब मैं यहां पहुंचा. मैं खुद परेशान हूं कि आखिर किन कारणों से यह सब हुआ है. मुझे यह नहीं पता कि उसने फांसी लगाई या मेरे घर वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या की है. थाना प्रभारी का कहना है कि मामला संदिग्ध है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. 

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है. अब देखना होगा कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या की साजिश.

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