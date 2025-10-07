Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Ration Card Free Ration: गजब फर्जीवाड़ा है भाई! 'अमीर' डकार रहे गरीबों का निवाला, फ्री राशन स्कीम पर बड़ा खुलासा

Ration Card Free Ration: गरीबों के हक का राशन अब अमीरों की थाली तक पहुंच रहा है. फर्रुखाबाद से सरकारी जांच में ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जहां उच्च आय वाले और संपन्न लोग भी गरीबों के हक पर डाका डालते नजर आए. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:50 AM IST
Trending Photos

Ration Card Fraud
Ration Card Free Ration: फर्रुखाबाद से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जांच में कुल 4843 अपात्र राशन कार्डधारक सामने आए हैं. इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सरकारी मानकों से कहीं ऊपर है. आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी में पंजीकृत और 25 लाख रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले 7 लोग आज भी राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं.

फ्री राशन स्कीम में घोटाला
ठीक ऐसे ही आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 3080 व्यक्ति भी सूची में शामिल है. जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्यादा है. 934 परिवार चारपहिया वाहन के मालिक हैं, फिर भी उन्हें मुफ्त या सस्ते राशन का लाभ मिल रहा है. 790 किसान, जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा जमीन है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा भी उठा रहे हैं.

जन्म-मृत्यु पोर्टल पर शिकायत
उनके नाम पर भी कार्ड सक्रिय पाए गए हैं. सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि 32 ऐसे राशन कार्ड अब भी सक्रिय हैं, जिनके धारक अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी जन्म-मृत्यु पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है. कुल मिलाकर ये आंकड़े बताते हैं कि गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी का एक हिस्सा अब तक उन योजनाओं का लाभ उठा रहा था, जो वास्तव में जरूरतमंदों के लिए बनी थीं.

घोटाले की जांच में जुटा विभाग
अब विभाग कार्रवाई में जुट गया है. अपात्रों के कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, ताकि सच्चे हकदारों तक उनका राशन पहुंच सके. सवाल यह भी उठता है कि जब तकनीक और पोर्टल मौजूद हैं तो निगरानी व्यवस्था अब तक कमजोर क्यों रही? जनता की उम्मीद यही है कि यह सफाई अभियान सिर्फ कागजों में सीमित न रहे, बल्कि हर जरूरतमंद थाली तक न्याय पहुंचे.

Free Ration SchemeRation cardRation Card fraudFarrukhabad news

