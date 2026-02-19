Advertisement
ससुर बना शैतान! शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर बहू की हत्या, पति ने भी दिया साथ

Shamli Crime News: उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना क्षेत्र में एक ससुर की घिनौनी और दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है. ससुर ने बहू से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और जब बहू ने इनकार कर दिया तो ससुर ने उसकी हत्या कर दी.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 19, 2026, 05:05 PM IST
Shamli Crime News: पुत्रवधु यानी बेटे की बहू भी बेटी के समान ही होती है, लेकिन शामली के कैराना में हवस का आग बुझाने में नाकाम एक ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी. पुलिस ने इस हत्याकांड में आरोपी ससुर और महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है. क्या है यह पूरा मामला आइये विस्तार से आपको बताते हैं. 

शामली जिले के कैराना  कोतवाली क्षेत्र के खुरगान गांव में 8 दिन पहले एक महिला का शव उसी की ससुराल में चारपाई पर पड़ा मिला था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा
शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा था और ससुराल वालों ने भी जांच को काई विरोध नहीं किया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है तो पुलिस के कान खड़े हो गए. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी. 

महिला का ससुर निकला हत्यारा
पुलिस ने जब इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो खुलासा हुआ कि महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ससुर ही है. ससुर अब्बास उर्फ बासा (पुत्र शेर जंग) ने ही अपने बेटे की बहू मशकुरा की हत्या की थी. इतना ही नहीं हत्या के सबूत छिपाने और मिटाने में खुद उसके बेटे यानी महिला के पति ने साथ दिया था. पुलिस ने दोनों आरोपियों का गिरफ्तार कर हत्या की वजह का भी खुलासा किया है. 

संबंध बनाने का विरोध करने पर हत्या
पुलिस ने जब आरोपी ससुर अब्बास के साथ सख्ती से हत्या की वजह जानने को लेकर पूछताछ की तो अब्बास ने हत्या की वजह भी बता दी. पुलिस के मुताबिक अब्बास अपने बेटे की बहू से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहू ने इनकार कर दिया तो उसने हत्या कर दी. अब्बास ने अपनी बहू की हत्या गला दबाकर की थी. 

अब  आगे क्या
पुलिस ने आरोपी बाप-बेटे को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. उन्हें अब सबूतो के साथ कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल सके. 

इस घटना ने ससुर और बहू जैसे संवेदनशील और पाक रिश्तों को दागदार कर दिया है. 

Shamli newsUP Crime news

