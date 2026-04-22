नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान बयान से मुकरी!- सौरभ की हत्या के वक्त वो शिमला-मसूरी में थी, साहिल ने कही ये बात

Blue Drum Murder Case: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपित मुस्कान और साहिल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया. जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में धारा-313 के तहत दोनों से अलग-अलग 32-32 सवाल पूछे गए, जिनमें से अधिकांश में दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है.

हत्या से कोई लेना-देना नहीं- आरोपी साहिल

सुनवाई के दौरान साहिल ने अदालत से कहा कि उसका इस हत्या से कोई लेना-देना नहीं है. उसने दावा किया कि हत्या वाली रात वह मेरठ में नहीं, बल्कि दिल्ली में मौजूद था। साहिल ने यह भी कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश करेगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है, जहां बचाव पक्ष अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करेगा.

मुस्कान ने बताया प्रोपर्टी विवाद

वहीं, मुस्कान ने भी अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसे इस केस में फंसाया गया है. दोनों आरोपियों ने यह जरूर स्वीकार किया कि वे घटना के बाद शिमला, कसौल और मसूरी घूमने गए थे और वहां ठहरे भी थे, लेकिन हत्या से किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया.

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हत्या में इस्तेमाल सामग्री खरीदने से इनकार

कोर्ट में पेशी के दौरान ड्रम, चाकू, कटर और निर्माण सामग्री खरीदने के आरोपों पर भी दोनों ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सामान नहीं खरीदा. साथ ही, गवाहों द्वारा दिए गए बयानों- जिनमें उन्हें एक-दूसरे के घर आते-जाते देखने की बात कही गई थी- को भी दोनों ने झूठा बताया.

13 महीने बाद दोनों एक साथ कोर्ट में पेश हुए

करीब 13 महीने बाद दोनों आरोपित एक साथ कोर्ट में पेश हुए. इससे पहले उनकी पेशी ऑनलाइन हो रही थी. इस दौरान पुलिस वैन में बैठे-बैठे साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी को देखा. हालांकि, अदालत कक्ष में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई.

गौरतलब है कि इस सनसनीखेज मामले का खुलासा मार्च 2025 में हुआ था, जब सौरभ की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट-बालू से सील कर दिया गया था. अब तक 22 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका है. आने वाले दिनों में अंतिम बहस के बाद अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी.

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