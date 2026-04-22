Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188035
Zee UP-UttarakhandUP Crime

नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान बयान से मुकरी!- सौरभ की हत्या के वक्त वो शिमला-मसूरी में थी, साहिल ने कही ये बात

Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को मंगलवार 21 फरवरी को जब कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश किया गया तो उन्होंने हत्याकांड में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 22, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साहिल और मुस्कान
साहिल और मुस्कान

Blue Drum Murder Case:  मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपित मुस्कान और साहिल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया. जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में धारा-313 के तहत दोनों से अलग-अलग 32-32 सवाल पूछे गए, जिनमें से अधिकांश में दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है. 

हत्या से कोई लेना-देना नहीं- आरोपी साहिल 
सुनवाई के दौरान साहिल ने अदालत से कहा कि उसका इस हत्या से कोई लेना-देना नहीं है. उसने दावा किया कि हत्या वाली रात वह मेरठ में नहीं, बल्कि दिल्ली में मौजूद था। साहिल ने यह भी कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश करेगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है, जहां बचाव पक्ष अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करेगा. 

मुस्कान ने बताया प्रोपर्टी विवाद
वहीं, मुस्कान ने भी अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसे इस केस में फंसाया गया है. दोनों आरोपियों ने यह जरूर स्वीकार किया कि वे घटना के बाद शिमला, कसौल और मसूरी घूमने गए थे और वहां ठहरे भी थे, लेकिन हत्या से किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या में इस्तेमाल सामग्री खरीदने से इनकार
कोर्ट में पेशी के दौरान ड्रम, चाकू, कटर और निर्माण सामग्री खरीदने के आरोपों पर भी दोनों ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सामान नहीं खरीदा. साथ ही, गवाहों द्वारा दिए गए बयानों- जिनमें उन्हें एक-दूसरे के घर आते-जाते देखने की बात कही गई थी- को भी दोनों ने झूठा बताया. 

13 महीने बाद दोनों एक साथ कोर्ट में पेश हुए
करीब 13 महीने बाद दोनों आरोपित एक साथ कोर्ट में पेश हुए. इससे पहले उनकी पेशी ऑनलाइन हो रही थी. इस दौरान पुलिस वैन में बैठे-बैठे साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी को देखा. हालांकि, अदालत कक्ष में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई. 

गौरतलब है कि इस सनसनीखेज मामले का खुलासा मार्च 2025 में हुआ था, जब सौरभ की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर ड्रम में सीमेंट-बालू से सील कर दिया गया था. अब तक 22 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका है. आने वाले दिनों में अंतिम बहस के बाद अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी. 

ये भी पढ़ें: जेल में हूं इसलिए कृष्ण जैसा बच्चा चाहती हूं...चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने जताई इच्छा

TAGS

meerut blue drum caseMeerut latest news

Trending news

Sambhal news
संभल: डिप्रेशन के चलते पूर्व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में राइफल से खुद को उड़ाया!
meerut blue drum case
सौरभ की हत्या के वक्त वो शिमला में थी- मेरठ की मुस्कान ने जज के सामने रखा अपना पक्ष
Lucknow news
अब सिर्फ जुर्माना नहीं, UP में 'प्रेशर हॉर्न' बजाया तो सीधे कटेगा जेल का टिकट!
chitrakoot news
हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल
Amethi news
अमेठी में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस की चपेट में 3 साल के मासूम की मौत
Amethi news
'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वरना...' प्रेमी की शादी से पहले उसके घर पहुंची प्रेमिका
Lucknow news
हज के लिए लखनऊ से पहला जत्था रवाना, 427 हाजियों ने भरी उड़ान; हर हाजी की अपनी कहानी
Ayodhya news
नागालैंड के राज्यपाल पहुंचे रामनगरी; बोले-भगवान राम हमारे पाहुन, मैं अपने घर आया हूं
Marriage Program News
दुल्हन करती रही इंतजार, शादी वाले दिन दूल्हे वालों ने कर दिया ये बड़ा कांड
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में ‘तबादला एक्सप्रेस’ दौड़ी, 16 निरीक्षक-उपनिरीक्षकों के तबादले इधर-उधर