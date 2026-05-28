यूपी में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों का रिपोर्ट कार्ड, सामने आए हैरान करने वाले तथ्य

लखनऊ: दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ताजा रिपोर्ट कई अहम तथ्य सामने लेकर आई है. जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज 4,741 मुकदमों में 14,672 लोगों को आरोपी बनाया गया. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों में सबसे अधिक 2,160 यादव समाज से, 1,983 मुस्लिम समुदाय से, 1,698 क्षत्रिय समाज से और 1,601 ब्राह्मण समाज से संबंधित हैं. रिपोर्ट के जोनवार आंकड़े भी यह बताते हैं कि प्रदेश के कई जिलों में दलित उत्पीड़न से जुड़े मामलों की संख्या लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. चार महीने के इन आंकड़ों ने प्रदेश में दर्ज हो रहे ऐसे अपराधों की एक विस्तृत तस्वीर पेश की है.

किन समुदायों के सबसे ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए?

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, SC-ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सबसे अधिक 2,160 आरोपी यादव समाज से संबंधित हैं. इसके बाद 1,983 आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं. वहीं, अन्य प्रमुख समुदायों की बात करें तो 1,698 आरोपी क्षत्रिय समाज से और 1,601 आरोपी ब्राह्मण समाज से संबंधित बताए गए हैं. यह आंकड़े केवल उन लोगों की संख्या दर्शाते हैं जिन्हें पुलिस ने इन मामलों में आरोपी बनाया है. किसी भी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने का फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही तय होगा.

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वाराणसी जोन में सबसे ज्यादा मामले

रिपोर्ट के जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो वाराणसी जोन में आरोपियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है. यहां 650 आरोपी यादव समाज से और 428 आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं. इसके अलावा लखनऊ जोन में 410 आरोपी यादव समाज से और 428 आरोपी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं. गोरखपुर जोन में 297 आरोपी यादव समाज से तथा 344 आरोपी मुस्लिम समुदाय से दर्ज किए गए हैं. मेरठ जोन में भी बड़ी संख्या में आरोपी दर्ज हुए हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय से 319 लोगों के नाम शामिल हैं.

कमिश्नरेट स्तर पर भी सामने आए अहम आंकड़े

पुलिस रिपोर्ट में कमिश्नरेट स्तर के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं. लखनऊ कमिश्नरेट में दर्ज मामलों में 77 आरोपी यादव समाज से और 82 आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं. वहीं प्रयागराज कमिश्नरेट में SC-ST एक्ट के मामलों में 91 आरोपी यादव समाज से संबंधित बताए गए हैं. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बड़े शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में भी ऐसे मामलों की संख्या कम नहीं है.

आंकड़ों को समझना क्यों जरूरी है?

विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज आरोपियों की संख्या को सीधे दोषसिद्धि से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. एफआईआर में नाम दर्ज होना और अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. कई मामलों में जांच के दौरान तथ्य बदलते हैं. कुछ मामलों में आरोप साबित होते हैं और कुछ में नहीं. इसलिए इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल अपराध पंजीकरण और पुलिस रिकॉर्ड की स्थिति समझने के लिए किया जाना चाहिए.

दलित उत्पीड़न रोकना अब भी बड़ी चुनौती

SC-ST एक्ट समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है. इसके बावजूद प्रदेश में चार महीनों के दौरान हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना यह दिखाता है कि सामाजिक विवाद और दलित उत्पीड़न की घटनाएं अब भी चिंता का विषय बनी हुई हैं. जनवरी से अप्रैल 2026 तक के ये आंकड़े पुलिस और प्रशासन के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत माने जा रहे हैं. इनकी मदद से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहां SC-ST एक्ट से जुड़े मामलों की संख्या अधिक है. इसी आधार पर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने, जागरूकता अभियान चलाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जा सकती है.