Lucknow News: चोर नौकर निकला निवेशक! मालिक के यहां चोरी कर SIP, FD और जमीन में किया निवेश, खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान
UP Crime

Lucknow Crime News: लखनऊ के निशातगंज में नौकर ने कारोबारी के घर से लाखों की चोरी कर जो का काम किया उसे जानकर पुलिस ही नहीं हर कोई हैरान है. नौकर ने चोरी की रकम उड़ाई को ऐशो आराम और मौज-मस्ती में बर्बाद नहीं किया बल्कि निवेश में लगाया दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 18, 2025, 06:35 PM IST
Lucknow News: लखनऊ के निशातगंज इलाके में एक ऐसा अनोखा चोरी का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और लोगों दोनों को हैरान कर दिया है. यहां एक कारोबारी के घर काम करने वाले नौकर ने लाखों रुपये और जेवरात तो चुराए, लेकिन उन्हें खर्च करने या ऐशो-आराम में उड़ाने के बजाय निवेश में लगा दिया. आरोपी ने चोरी की रकम से बीमा पॉलिसी खरीदी, एसआईपी और एफडी कराई और करीब दस लाख रुपये की जमीन भी अपने नाम कर ली.

भरोसे की आड़ में योजनाबद्ध तरीके से चोरी 
पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को बताया कि नौकर और उसकी पत्नी मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और कई वर्षों से उनके घर में काम कर रहे थे. लंबे समय तक घर का कामकाज संभालते-संभालते उन्होंने परिवार का भरोसा जीत लिया और इसी भरोसे की आड़ में आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से चोरी को अंजाम दिया.

चोरी की रकम कर दी निवेश
शुरुआत में परिवार को किसी तरह का शक नहीं हुआ, लेकिन जब अलमारी और जेवरों की जांच की गई तो गड़बड़ी सामने आई. कारोबारी ने नौकर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरी की बात कबूल कर ली. पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि चोरी की रकम उसने बैंककर्मी की मदद से निवेश कर दी है.

मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब नौकर ने बताया कि न केवल पॉलिसियां और एफडी कराई गईं, बल्कि दस लाख रुपये की जमीन भी खरीदी जा चुकी है. कारोबारी यह सुनकर दंग रह गए.

हालांकि चोरी कबूलने के बाद नौकर कुछ दिन तक माल बरामदगी का नाटक करता रहा और फिर पत्नी संग फरार हो गया. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को चोरों का नेटवर्क होने का शक
अधिकारियों का कहना है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि योजनाबद्ध आर्थिक अपराध है. फिलहाल पुलिस बैंककर्मी की भूमिका की भी जांच कर रही है.यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चोरी की रकम किन-किन खातों और योजनाओं में निवेश की गई. पुलिस का दावा है कि आरोपी दंपती को जल्द ही गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क से पर्दा उठाया जाएगा.

Lucknow latest newsUP Crime news

