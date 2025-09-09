Varanasi News: वाराणसी में होटल की आड़ में चल रह था देह व्यापार का धधा, आपत्तिजनक हालत में मिली 9 महिलाएं, 17 गिरफ्तार
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2914300
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Varanasi News: वाराणसी में होटल की आड़ में चल रह था देह व्यापार का धधा, आपत्तिजनक हालत में मिली 9 महिलाएं, 17 गिरफ्तार

Varanasi News: वाराणसी में एक बार फिर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है. चितईपुर इलाके में किराए पर मकान लेकर एसएस गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था. कई महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिलीं.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varanasi News
Varanasi News

वाराणसी/जयपाल: वाराणसी में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है. पुलिस ने चितईपुर इलाके में छापा मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें नौ महिलाएं और 8 पुरुष शामिल थे. इस छापेमारी में होटल का मैनेजर भी पकड़ा गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि जिस्मफरोशी का अवैध व्यवसाय किया जा रहा था. होटल से कंडोम और शक्तिवर्धक दवायें भी बरामद की गई हैं.डीसीपी क्राइम के अनुसार बड़ी ही चालाकी से यह धंधा चलाया जा रहा था. होटल के मैनेजर को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. 

सेक्स रैकेट में ग्राहकों की बुकिंग ऑनलाइन 
चितपुर इलाके में बीएचयू के हैदराबाद गेट के पास किराए के मकान लेकर एसएस गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था.इसमें ग्राहकों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती थी. बड़ी ही चालाकी से ये धंधा किया जा रहा था. ग्राहकों को पहले किसी अन्य स्थान पर बुलाकर पूरी संतुष्टि करने के बाद ही देह व्यापार से जुड़े लोग ग्राहक को होटल पर ले जाते थे और लड़कियां मुहैया कराई जाती थी.  पुलिस ने बताया कि इस सेक्स रैकेट में ग्राहकों की बुकिंग ऑनलाइन की जाती थी और इसमें अच्छे घरों की लड़कियां और लड़के शामिल थे.

डीसीपी क्राइम सरवणन टी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के नेतृत्व में एसओजी 2 के जवानों ने देह व्यापार के अड्डे पर रेड डाली थी. डीसीपी क्राइम के अनुसार होटल मालिक के बारे में जानकारी की जा रही है. अगर  उसकी संलिप्तता मिली तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि हाल के दिनों में पुलिस ने वाराणसी के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 जगहों पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट और जुआ अड्डों का पर्दाफाश किया गया. इस दौरान 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

 

TAGS

Varanasi Sex RacketIllegal Home Stay Operation VaranasiVaranasi News

Trending news

Varanasi Sex Racket
वाराणसी में होटल की आड़ में चल रह था देह व्यापार का धधा,आपत्तिजनक हालत में 9 महिलाएं
weather in uttarakhand
उत्तराखंड सावधान!हरिद्वार समेत इन जिलों में बरसेगी आसमानी आफत,बादल-बिजली नचाएंगे नाच
mirzapur latest news
मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला, गृह मंत्रालय ने दी अनुमति
latest moradabad news
Moradabad News:रोना बंद नहीं कर रहा था 15 दिन का बच्चा, फ्रिज में रख सोने चली गई मां
Gorakhpur News
गोरखपुर में रफ्तार का कहर! पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, मौके पर युवक की मौत
agra latest news
आगरा में यमुना में कई लोग डूबे! मंदिर की ग्रिल से बाढ़ देख रहे लोगों पर दीवार गिरी
Abbas Ansari
अब्बास अंसारी को बड़ी राहत! हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहाल हुई विधानसभा सदस्यता
Greater Noida
किसानों की बात सुनते तो सत्ता में होते.. खड़गे के बयान पर भड़के किसान नेता
Kushinagar latest News
10 साल में बदली कुशीनगर के महेंद्र की दुनिया, जेल से लौटा तो मुस्लिम मिले पत्नी,बेटा
Ayodhya Weather
रामनगरी में सरयू का रौद्र रूप! अलर्ट मोड पर प्रशासन, जानें मंगलवार का मौसम
;