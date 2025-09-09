Varanasi News: वाराणसी में होटल की आड़ में चल रह था देह व्यापार का धधा, आपत्तिजनक हालत में मिली 9 महिलाएं, 17 गिरफ्तार

वाराणसी/जयपाल: वाराणसी में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है. पुलिस ने चितईपुर इलाके में छापा मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें नौ महिलाएं और 8 पुरुष शामिल थे. इस छापेमारी में होटल का मैनेजर भी पकड़ा गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि जिस्मफरोशी का अवैध व्यवसाय किया जा रहा था. होटल से कंडोम और शक्तिवर्धक दवायें भी बरामद की गई हैं.डीसीपी क्राइम के अनुसार बड़ी ही चालाकी से यह धंधा चलाया जा रहा था. होटल के मैनेजर को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

सेक्स रैकेट में ग्राहकों की बुकिंग ऑनलाइन

चितपुर इलाके में बीएचयू के हैदराबाद गेट के पास किराए के मकान लेकर एसएस गेस्ट हाउस चलाया जा रहा था.इसमें ग्राहकों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती थी. बड़ी ही चालाकी से ये धंधा किया जा रहा था. ग्राहकों को पहले किसी अन्य स्थान पर बुलाकर पूरी संतुष्टि करने के बाद ही देह व्यापार से जुड़े लोग ग्राहक को होटल पर ले जाते थे और लड़कियां मुहैया कराई जाती थी. पुलिस ने बताया कि इस सेक्स रैकेट में ग्राहकों की बुकिंग ऑनलाइन की जाती थी और इसमें अच्छे घरों की लड़कियां और लड़के शामिल थे.

डीसीपी क्राइम सरवणन टी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार के नेतृत्व में एसओजी 2 के जवानों ने देह व्यापार के अड्डे पर रेड डाली थी. डीसीपी क्राइम के अनुसार होटल मालिक के बारे में जानकारी की जा रही है. अगर उसकी संलिप्तता मिली तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

बता दें कि हाल के दिनों में पुलिस ने वाराणसी के विभिन्न हिस्सों में लगभग 50 जगहों पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट और जुआ अड्डों का पर्दाफाश किया गया. इस दौरान 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है.