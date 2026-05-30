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9 करोड़ की जमीन, तीन चेहरे और मौत वाली वो रात…मैनपुरी के वारिस अली हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

Mainpuri Waris Ali Murder Case: मैनपुरी जिले में वारिस अली हत्याकांड में पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, सड़क किनारे स्थित करीब 9 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने की साजिश के तहत वारिस अली की हत्या की गई थी. इस मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 30, 2026, 03:51 PM IST
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Waris Ali Murder Case
Waris Ali Murder Case

Mainpuri Waris Ali Murder Case/ अतुल कुमार: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में चर्चित वारिस अली हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस का कहना है कि सड़क किनारे स्थित करीब 9 करोड़ रुपये की जमीन हड़पने की साजिश के तहत वारिस अली की हत्या हुई थी. हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को अंडरपास सर्विस रोड पर फेंक दिया गया था. इसी घटना का खुलासा करने के लिए एसपी ने पांच टीमों का गठन किया था. 

अरुण की निशान देही पर बड़ा खुलासा
एसओजी और कुरावली पुलिस ने तीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों में अरुण, रविंद्र सोलंकी और ऋषिबाबू का नाम शामिल है. हत्या में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है. पकड़े गए आरोपियों के पास से कार, सरिया और मृतक का आधार कार्ड बरामद हुआ है. मृतक वारिस अली की बेटी ने नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. सीसीटीवी सीडीआर से घटना के मास्टर माइंड अरुण की निशान देही पर खुलासा हुआ है. 

क्या है ये पूरा मामला?
मृतक की करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन को 35 लाख रुपये में बैनामा कराया गया था. मृतक से धोखाधड़ी कर 30/60 फुट के बैनामा की जगह 12.5 बीघा जमीन अपने नाम कराई थी. यह घटना थाना कुरावली क्षेत्र के फतेजंगपुर के पास की है. जानकारी के मुताबिक, कुरावली कस्बे के मोहल्ला कौआटोला के निवासी वारिस अली का शव 20 मई को फतेहजंगपुर अंडरपास सर्विस रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा था. 

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बेटी की शिकायत पर मुकदमा
हालांकि, मृतक की बेटी स्वालिहा की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चार विशेष टीमों का गठन किया था. पुलिस जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ. जांच में सामने आया है कि आरोपियों की नजर वारिस अली की सड़क किनारे स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन पर थी.

पुलिस ने किया ये बड़ा खुलासा
पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी अरुण कुमार, जो एक सरकारी शिक्षक है, ने वारिस अली से 35 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीदने की बात की थी. आरोप है कि उसने अपने ड्राइवर के नाम पर करीब 12.5 बीघा जमीन का बैनामा करा लिया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है. जमीन के खेल का खुलासा होने की आशंका के चलते अरुण कुमार ने अपने साथियों रविंद्र सोलंकी और ऋषिबाबू के साथ मिलकर वारिस अली की हत्या की योजना बनाई.

पुलिस का कहना है कि 19 मई को मौका मिलते ही आरोपियों ने वारिस अली की हत्या कर दी. हत्या के बाद घटना को सड़क हादसा साबित करने के उद्देश्य से शव को फतेहजंगपुर अंडरपास सर्विस रोड पर फेंक दिया गया, ताकि मामला दुर्घटना प्रतीत हो.

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