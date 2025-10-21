Advertisement
Zee UP-UttarakhandUP Crime

घर में सब सो गए...भाभी ने देवर को कमरे में बुलाया और फिर कर दी युवक की जिंदगी तबाह, अगले महीने थी शादी

Agra News: आगरा में एक भाभी ने देवर के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर हर कोई हैरान है. नाराज होकर भाभी ने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. उसने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, पढ़िए पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 21, 2025, 01:32 PM IST
Agra news
Agra news

कपिल अग्रवाल/आगरा: ताजनगरी आगरा के बरहन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.  एक भाभी ने अपने देवर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. बताया गया है कि भाभी ने देवर को बहाने से अपने कमरे में बुलाया और  इसके बाद ये हरकत कर डाली.  सूचना पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में देवर को एसएन आगरा पहुंचाया, जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है. घायल युवक दिवाली की छुट्टी पर घर आया हुआ था. घटना के बाद महिला घर से फरार हो गई. आइए जानते हैं पूरा मामला..

क्या है पूरा मामला 
ये पूरा मामला मामला बरहन के गांव खेड़ी अड़ू का है. जानकारी के अनुसार, भाभी अपने देवर की शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी, लेकिन उसकी दूसरी जगह शादी तय हो गई थी. देवर की शादी कहीं और तय होने  से वह नाराज चल रही थी.  

दीपावली पर घर आया था इंजीनियर
जानकारी के मुताबिक यहां पर रहने वाली कंचन देवी के छह बेटे हैं. पांचवे नंबर का बेटा योगेश हल्द्वानी में अल्ट्राटेक कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करता है. वह दिवाली की छुट्टियों में घर आया था. 

दिवाली की शाम को घर में पूजा के बाद रात 11 बजे सब सो गए थे. तभी रात में भाभी ने उसे अपने कमरे में बुलाया. भाभी ने देवर की धारदार हथियार से उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया. कमरे से बाद योगेश की चीखने की आवाज आई. वह कमरे से बाहर आया तो खून से  लथपथ था.  उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था. इस हालत में परिवार के लोगों ने उसे एसएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया. गंभीर हालत देखते हुए उसे दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया. इस कांड को करने के बाद भाभी घर से फरार हो गई.  जानकारी होने पर महिला का पति पहुंचा. महिला का पति आगरा में मेहनत—मजदूरी करता है.

नवंबर में थी शादी
परिजन के मुताबिक योगेश की शादी मैनपुरी में तय कर दी गई थी. उसकी शादी नवंबर में  शादी होने वाली थी, लेकिन आरोपी भाभी अपनी बहन के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी. शादी  न होने की सूरत में उसने ये सब किया.

