मुझे अभिषेक के पास ही जलाना,अब जीने की इच्छा नहीं..भाई की मौत के गम में बहन का खौफनाक कदम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2924227
Zee UP-UttarakhandUP Crime

मुझे अभिषेक के पास ही जलाना,अब जीने की इच्छा नहीं..भाई की मौत के गम में बहन का खौफनाक कदम

Banda News: बांदा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवती ने भाई की मौत के बाद खौफनाक कदम उठा लिया. मरने से पहले युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Banda News
Banda News

Banda Crime News/अतुल मिश्रा: यूपी के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक भाई के वियोग में बहन ने फांसी लगाकर जान दे दी. युवती ने अपने दाएं हाथ में अपने भाई का नाम लिखा और मरने के बाद उसके पास ही जलाने की बात लिखी. मृतका के हाथ में लिखा है कि अब जीने की इच्छा नहीं है, मुझे अभिषेक के पास ही जलाना.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पारस गांव की है. जहां की रहने वाली युवती शिखा देवी पुत्री संतु खेंगर उम्र करीब 19 वर्ष ने अपने दूसरे कच्चे खपरैल वाले घर की धन्नी में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना के समय खेत में थे परिजन 
घटना के समय परिजन खेतों में काम करने के लिए गए थे, जब मृतक लड़की के मां खेतों से घर पहुंची, तो देखा कि शिखा फांसी के फंदे पर झूल रही थी. देखते ही चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई।पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से निकालकर कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सुसाइड नोट में क्या लिखा?
वहीं मृतक शिखा देवी के दाहिने हाथ में सुसाइड नोट भी लिखा मिला है, जिसमें लिखा था, "मेरे मरने की कोई वजह नहीं है. बस जीने की इच्छा नहीं है, मुझे अभिषेक के पास ही जलाना." घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि विगत कुछ दिनों पहले मृत्यु का युवती के भाई की मौत हो गई थी. इसके बाद से युति परेशान थी और उसने फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली. घटना की जांच की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

Pratapgarh News:दरोगा की वर्दी फाड़ी, पुलिस की बाइक भी तोड़ी, फिर घर छोड़ दबंग हुए फरार

 

TAGS

Banda News

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में NEET छात्र को पशु तस्करों ने उतारा मौत के घाट, गुस्साए परिजनों का हंगामा
Farrukhabad news
कहां है अर्पित सिंह? मामला दर्ज लेकिन नहीं लगा सुराग, एक और चौंकाने वाला खुलासा
kasganj news
कासगंज में हिंदू महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
jaunpur news
जौनपुर में BF से शादी के लिए अड़ गई प्रेमिका, जिद पर झुके परिजन, मंदिर में हुई शादी
UP Encounter
यूपी में मेरठ से लखनऊ तक ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाशों में दहशत,धड़ाधड़ हो रहा एनकाउंटर
free fire game
14 साल के यश ने ऑनलाइन गेम में उड़ाई 13 लाख की रकम, पिता ने डांटा तो लगा लिया फंदा
up accident news
देवरिया में दो छात्रों ने तोड़ा दम, एक घायल, UP के 3 जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे
jaunpur news
जौनपुर में जमीन कब्जाने को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन, पूर्व तहसीलदार समेत 18 पर मुकदमा
Dehradun Cloudburst
देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, 2 लोग लापता, कई होटलों और दुकानों को नुकसान
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में हाल हुआ बेहाल,देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा,भारी बारिश का अलर्ट
;