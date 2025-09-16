मुझे अभिषेक के पास ही जलाना,अब जीने की इच्छा नहीं..भाई की मौत के गम में बहन का खौफनाक कदम

Banda Crime News/अतुल मिश्रा: यूपी के बांदा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक भाई के वियोग में बहन ने फांसी लगाकर जान दे दी. युवती ने अपने दाएं हाथ में अपने भाई का नाम लिखा और मरने के बाद उसके पास ही जलाने की बात लिखी. मृतका के हाथ में लिखा है कि अब जीने की इच्छा नहीं है, मुझे अभिषेक के पास ही जलाना.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पारस गांव की है. जहां की रहने वाली युवती शिखा देवी पुत्री संतु खेंगर उम्र करीब 19 वर्ष ने अपने दूसरे कच्चे खपरैल वाले घर की धन्नी में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

घटना के समय खेत में थे परिजन

घटना के समय परिजन खेतों में काम करने के लिए गए थे, जब मृतक लड़की के मां खेतों से घर पहुंची, तो देखा कि शिखा फांसी के फंदे पर झूल रही थी. देखते ही चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई।पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से निकालकर कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा?

वहीं मृतक शिखा देवी के दाहिने हाथ में सुसाइड नोट भी लिखा मिला है, जिसमें लिखा था, "मेरे मरने की कोई वजह नहीं है. बस जीने की इच्छा नहीं है, मुझे अभिषेक के पास ही जलाना." घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि विगत कुछ दिनों पहले मृत्यु का युवती के भाई की मौत हो गई थी. इसके बाद से युति परेशान थी और उसने फांसी लगाकर के खुदकुशी कर ली. घटना की जांच की जा रही है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

