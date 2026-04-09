हत्यारी बहन: प्रेमी संग मिलकर भाई की गोली मारकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, अपने ही कलेजे के टुकड़े ने खोला राज

Mainpuri : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि आरोपी महिला के 10 वर्षीय मासूम बेटे ने किया, जिसने पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने ला दी.

क्या है पूरा मामला

घटना किशनी थाना क्षेत्र के कुसमरा इलाके की है. फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के करथिया गांव निवासी 25 वर्षीय करन मिश्रा अपनी बहन पूजा दुबे को उसके ससुराल छोड़ने मैनपुरी आया था. देर शाम होने के कारण वह वहीं रुक गया. इसी दौरान देर रात पूजा का प्रेमी जितेंद्र ठाकुर उर्फ जीतू घर पहुंचा.

भाई ने बहन को प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देखा

बताया जा रहा है कि करन ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और इसका विरोध किया. इसी बात से नाराज होकर जितेंद्र ने तमंचे से करन को गोली मार दी. आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में पूजा ने भी उसका साथ दिया. हत्या के बाद आरोपी ने शव को धर्मगदपुर गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया.

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मासूम बेटे ने खोला हत्या का राज

शुरुआत में पूजा ने परिवार को गुमराह करते हुए कहा कि करन घर से निकल गया है और जल्द पहुंच जाएगा. जब करन काफी देर तक घर नहीं लौटा, तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. लेकिन मामला उस समय पलट गया जब पूजा के बेटे ऋतिक ने पड़ोसियों को सच्चाई बता दी. बच्चे ने बताया कि उसकी मां और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके मामा की हत्या की है.

बच्चे के बयान पर एक्शन में आई पुलिस

बच्चे के बयान के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. परिजनों ने आरोपी जितेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और शव की लोकेशन बताई.

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर झाड़ियों से करन का शव बरामद किया, जिसके सिर में गोली लगी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूजा और जितेंद्र के बीच चल रहे प्रेम संबंध इस हत्या की मुख्य वजह बने. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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