Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3172089
Zee UP-UttarakhandUP Crime

हत्यारी बहन: प्रेमी संग मिलकर भाई की गोली मारकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, अपने ही कलेजे के टुकड़े ने खोला राज

Mainpuri Murder Case: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बहन ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी है. भाई एक दिन पहले ही बहन को छोड़ने उसके ससुराल आया था. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 09, 2026, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बहन ने की भाई की हत्या
बहन ने की भाई की हत्या

Mainpuri : उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात का खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि आरोपी महिला के 10 वर्षीय मासूम बेटे ने किया, जिसने पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने ला दी. 

क्या है पूरा मामला
घटना किशनी थाना क्षेत्र के कुसमरा इलाके की है. फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के करथिया गांव निवासी 25 वर्षीय करन मिश्रा अपनी बहन पूजा दुबे को उसके ससुराल छोड़ने मैनपुरी आया था. देर शाम होने के कारण वह वहीं रुक गया. इसी दौरान देर रात पूजा का प्रेमी जितेंद्र ठाकुर उर्फ जीतू घर पहुंचा. 

भाई ने बहन को प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देखा
बताया जा रहा है कि करन ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और इसका विरोध किया. इसी बात से नाराज होकर जितेंद्र ने तमंचे से करन को गोली मार दी. आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम में पूजा ने भी उसका साथ दिया. हत्या के बाद आरोपी ने शव को धर्मगदपुर गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

मासूम बेटे ने खोला हत्या का राज
शुरुआत में पूजा ने परिवार को गुमराह करते हुए कहा कि करन घर से निकल गया है और जल्द पहुंच जाएगा. जब करन काफी देर तक घर नहीं लौटा, तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. लेकिन मामला उस समय पलट गया जब पूजा के बेटे ऋतिक ने पड़ोसियों को सच्चाई बता दी. बच्चे ने बताया कि उसकी मां और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके मामा की हत्या की है.

बच्चे के बयान पर एक्शन में आई पुलिस
बच्चे के बयान के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. परिजनों ने आरोपी जितेंद्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और शव की लोकेशन बताई. 

पुलिस ने उसकी निशानदेही पर झाड़ियों से करन का शव बरामद किया, जिसके सिर में गोली लगी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूजा और जितेंद्र के बीच चल रहे प्रेम संबंध इस हत्या की मुख्य वजह बने. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

ये भी पढ़ें: चीखों से गूंजा मोहल्ला... पत्नी ने 12 साल के बेटे के साथ मिलकर पति को पीट-पीटकर मार डाला, पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम

 

TAGS

mainpuri latest news

Trending news

Varanasi News
गंगा ब्रिज पर हाईवोल्टेज ड्रामा, NDRF जवान को मारे थप्पड़, गंगा में लगाई छलांग
mainpuri latest news
हत्यारी बहन: प्रेमी संग मिलकर भाई की गोली मारकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव
Bareilly News
‘तुम आतंकी संगठन से जुड़े हो…’ 9 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में कैद रहा परिवार
Moradabad news
मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन ‘गौकशी गैंग’ पर कहर, 6 तस्कर गिरफ्तार
Saharanpur news
मेढ़ के मामूली विवाद ने लिया खौफनाक मोड़, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर किसान की हत्या!
Ghaziabad News
खेल-खेल में खत्म हुई जिंदगी... छोटी सी बात पर घोंप दी चाकू, गाजियाबाद में तनाव
Jhansi News
पहले शादी, फिर बेवफाई... प्रेमी ने प्रेमिका और उसके बेटे को उतारा मौत के घाट
Lucknow news
आपका वोट सुरक्षित है या कट गया? SIR की फाइनल लिस्ट से पहले एक क्लिक में जानिए
up board result 2026
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ा अपडेट, छात्रों की धड़कनें तेज
jaunpur news
जौनपुर में दर्दनाक हादसा! मिट्टी धंसने से दो मजदूरों की मौत, मचा हड़कंप