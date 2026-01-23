Codeine cough syrup case: 30 कारोबारियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, पासपोर्ट भी निरस्त होंगे

UP News: कोड़िनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में SIT ने 30 कारोबारियों पर लुक आउट नोटिस जारी किया है. कफ सिरप की तस्करी में एसआईटी ने उन कारोबारियों पर शिंकजा कसा है जिन्होंने एक लाख से अधिक सिरप की शीशियां बेची थीं. अब इन कारोबारियों के पासपोर्ट को जब्त करने की कवायद शुरू की गई है.



कारोबारी सिंडिकेट के इशारे पर फर्जी बिलिंग-सूत्र

कफ सिरप बनाने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुबूत जुटाए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक कफ सिरप की तस्करी करने वाले सिंडिकेट की जांच के साथ उन कारोबारियों की भूमिका का पता भी लगाया गया था जिन्होंने एक लाख से अधिक सिरप की शीशियों का भंडारण किया था और बेचा था. जांच में ये भी सामने आया कि ये कारोबारी सिंडिकेट के इशारे पर फर्जी बिलिंग कर रहे थे.

संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

एसआईटी के निर्देश पर विवेचकों ने आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल का काम पूरा कर लिया है और उनको जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके तहत सोनभद्र पुलिस मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 30 करोड़ कीसंपत्ति जब्त करेगी. वाराणसी पुलिस भी शुभम जायसवाल की 70 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करेगी. वहीं, लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और जौनपुर में अमित सिंह टाटा की संपत्तियों को भी जल्द जब्त किया जाएगा.

रेड कॉर्नर नोटिस जारी

डीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और साथी आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. मामले की जांच कर रही SIT ने इसके लिए CBI से अनुरोध किया था. वाराणसी में पुलिस ने आदित्य जायसवाल को अरेस्ट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह शुभम का मौसेरा भाई है. इस मामले में शुभम के पिता भोला जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा सहित कई आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

कोडीन कफ-सिरप से कई बच्चों की मौत

बता दें कि कोडीन कफ-सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई थी. इस सिरप पर यूपी में रोक लगा दी गई थी. वहीं, मामले खुलासा होने के बाद आरोपी शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के दुबई भागने की खबर है. वाराणसी में दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. इससे पहले शुभम और आकाश के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है. शुभम ने दुबई से कई वीडियो जारी किए थे, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया.

