Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3083488
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Codeine cough syrup case: 30 कारोबारियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, पासपोर्ट भी निरस्त होंगे

UP Cup Syrup News: कोड़िनयुक्त कफ सिरप बनाने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुबूत जुटाए जा रहे हैं. उन कारोबारियों की भूमिका का पता भी लगाया गया था जिन्होंने एक लाख से अधिक सिरप की शीशियों का भंडारण  किया था.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Lucknow News
Lucknow News

UP News: कोड़िनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में SIT ने 30 कारोबारियों पर लुक आउट नोटिस जारी किया है. कफ सिरप की तस्करी में एसआईटी ने उन कारोबारियों पर शिंकजा कसा है जिन्होंने एक लाख से अधिक सिरप की शीशियां बेची थीं.  अब इन कारोबारियों के  पासपोर्ट को जब्त करने की कवायद शुरू की गई है.

 
कारोबारी सिंडिकेट के इशारे पर फर्जी बिलिंग-सूत्र
कफ सिरप बनाने वाली तीन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सुबूत जुटाए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक कफ सिरप की तस्करी करने वाले सिंडिकेट की जांच के साथ उन कारोबारियों की भूमिका का पता भी लगाया गया था जिन्होंने एक लाख से अधिक सिरप की शीशियों का भंडारण  किया था और बेचा था. जांच में ये भी सामने आया कि ये कारोबारी सिंडिकेट के इशारे पर फर्जी बिलिंग कर रहे थे.

संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू
एसआईटी के निर्देश पर विवेचकों ने आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल का काम पूरा कर लिया है और उनको जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके तहत सोनभद्र पुलिस मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 30 करोड़ कीसंपत्ति जब्त करेगी. वाराणसी पुलिस भी शुभम जायसवाल की 70 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करेगी. वहीं, लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और जौनपुर में अमित सिंह टाटा की संपत्तियों को भी जल्द जब्त किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 रेड कॉर्नर नोटिस जारी
 डीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और साथी आकाश पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.  मामले की जांच कर रही SIT ने इसके लिए CBI से अनुरोध किया था. वाराणसी में पुलिस ने आदित्य जायसवाल को अरेस्ट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह शुभम का मौसेरा भाई है. इस मामले में शुभम के पिता भोला जायसवाल, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा सहित कई आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

कोडीन कफ-सिरप से कई बच्चों की मौत
बता दें कि कोडीन कफ-सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई थी. इस सिरप पर यूपी में रोक लगा दी गई थी.  वहीं, मामले खुलासा होने के बाद आरोपी शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के दुबई भागने की खबर है.  वाराणसी में दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं. इससे पहले शुभम और आकाश के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है.  शुभम ने दुबई से कई वीडियो जारी किए थे, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया.

नोएडा-गाजियाबाद में दिन में छाया अंधेरा: बादलों की गड़गडाहट के साथ बरस रहे बादल, बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठिठुरन, पड़ेंगे ओले!
 

 

TAGS

Codeine Cough Syrup CaseUP Cup Syrup NewsSITSpecial Investigation Team

Trending news

Codeine Cough Syrup Case
Codeine cough syrup:30 कारोबारियों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी,पासपोर्ट होंगे निरस्त
Bareilly News
मासूम की मौत का कौन जिम्मेदार? नोएडा के बाद बरेली में नाला बना काल, गई बच्चे की जान
bijnor news
बिजनौर में पिग फार्म में आग का तांडव, 120 जानवरों की जिंदा जलकर मौत, 2 झुलसे
basant panchami 2026
बसंत पंचमी पर अर्ध कुंभ जैसा नजारा, काशी से फर्रुखाबाद तक घाटों पर भक्तों का रेला
kanpur ghatampur youth murder
नशेबाजी में हुआ विवाद, साथियों ने पीट-पीटकर युवक को मार डाला; फिर मौके से हुए फरार
Basant Panchami 2026 Magh Mela
माघ मेले में बसंत पंचमी का प्रमुख स्नान, संगमनगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में कब होगी बारिश और बर्फबारी? बसंत पंचमी पर मौसम विभाग ने बता दी तारीख
balrampur road accident
Balrampur Road Accident: डीसीएम-ई-रिक्शा की आमने-सामने की भिडंत में 2 की मौत, 5 घायल
up breaking news
UP Breaking News Live: बसंत पंचमी पर माघ मेले में 'महा स्नान', तड़के सुबह से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
 Meerut News
कवि सम्मेलन में फूट-फूटकर रोए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जानें क्या है पूरा मामला?