/इश्क, साजिश और सिर कलम... सीतापुर में अवैध संबंधों ने ली मालिक की जान, 12 साल पुराने कत्ल का भी खुला राज

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सीतापुर/राजकुमार दीक्षित: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुए सिर कटी लाश कांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई. इस मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता राजेश उर्फ राजकुमार अब भी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का कटा हुआ सिर, हत्या में इस्तेमाल बांका और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए गए.
मालिक और नौकर के बीच बना रिश्तों का विवाद
पुलिस के मुताबिक, बहूनगर निवासी 42 वर्षीय भूपई यादव के अपनी ट्यूबवेल पर काम करने वाले राजेश उर्फ राजकुमार की पत्नी शशि देवी से कथित प्रेम संबंध थे. जब राजेश को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उसने पहले पत्नी और फिर भूपई को समझाने की कोशिश की. विवाद बढ़ने पर उसने भूपई की हत्या की साजिश रच डाली.
50 हजार रुपये का लालच देकर भाई को भी बनाया साथी
जांच में पता चला कि राजेश ने शशि देवी को अपने पक्ष में कर लिया. इसके बाद उसने 50 हजार रुपये देने का लालच देकर शशि के भाई रिंकू को भी योजना में शामिल कर लिया. 25 जुलाई की रात भूपई को पार्टी के बहाने बुलाया गया, जहां पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर खेत में ले जाकर तीनों ने मिलकर हमला किया. बांके से गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया गया. पहचान छिपाने के लिए सिर को घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया, जबकि हथियार और खून से सने कपड़े झाड़ियों में फेंक दिए गए.
12 साल पुराने हत्या केस से भी जुड़ा नाम
पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली. वर्ष 2014 में शशि देवी और भूपई यादव पर शशि के पति गोविंद कुमार की हत्या का आरोप लगा था. उस मामले में शशि जमानत पर बाहर आ गई थी, जबकि भूपई करीब दो वर्ष पहले जेल से रिहा हुआ था.
मुख्य आरोपी की तलाश जारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. फरार मुख्य आरोपी राजेश उर्फ राजकुमार की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. शुरुआती जांच में इस पूरे हत्याकांड की वजह अवैध संबंध और आपसी रंजिश सामने आई है.