/सीतापुर में प्यार, शक और मौत... लिव-इन पार्टनर की हत्या का 48 घंटे में खुलासा, हिस्ट्रीशीटर प्रेमी गिरफ्तार

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राजकुमार दीक्षित/ सीतापुर: सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है. जांच में सामने आया कि यह वारदात प्रेम संबंधों में अविश्वास और शक के चलते हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
यह मामला हरगांव थाना क्षेत्र के कैथाभारी गांव का है, जहां 8 जुलाई की सुबह एक महिला का शव खड़ंजे के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. मृतका की पहचान 36 वर्षीय रेनू के रूप में हुई, जो अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही थी. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
खेत घुमाने के बहाने मौत के घाट उतारा
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी रामजीवन ने पूछताछ में बताया कि उसके रेनू से प्रेम संबंध थे. हालांकि उसे संदेह था कि महिला अन्य लोगों के भी संपर्क में थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था.
आरोपी ने कथित तौर पर महिला को बाइक से घूमने चलने के लिए तैयार किया और कबीरपुर के पास खेतों की ओर ले गया. वहां दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
मोबाइल नहर में फेंककर मिटाने की कोशिश की पहचान
हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने और सबूत मिटाने की कोशिश भी की. पुलिस के मुताबिक उसने मृतका का मोबाइल फोन रास्ते में पड़ने वाली बड़ी नहर में फेंक दिया ताकि घटना से जुड़े अहम साक्ष्य न मिल सकें. बाद में आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली.
हिस्ट्रीशीटर निकला आरोपी, कई गंभीर मामले पहले से दर्ज
जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी रामजीवन लहरपुर थाना क्षेत्र के अंबर सराय गांव का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से हत्या, चोरी, एनडीपीएस एक्ट तथा आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह हिस्ट्रीशीटर भी है.
वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चला ऑपरेशन
पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने शनिवार को कल्याणपुर तिराहे के पास काली माता मंदिर के निकट आरोपी को गिरफ्तार किया. पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और बरामदगी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रेम संबंधों में उपजा शक प्रमुख वजह के रूप में सामने आया है, हालांकि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच अभी भी जारी है.